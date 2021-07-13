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Прогноз на матч «Нефтчи» - «Динамо Тбилиси»: ставки на матч БК Pinnacle

13 Июля 2021, 19:32,

«Нефтчи» примет «Динамо Тбилиси» в очередном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Этот поединок пройдет 14 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

«Нефтчи»

«Нефтчи» неплохо выступает как в течение всего сезона, так и в последних поединках. Команда отлично смотрится в последних двух матчах. Клуб забил четыре мяча и два раза выиграл у своего соперника. За последние десять игр было лишь несколько команд, которые смогли остановить мощный «Нефтчи», это была ничья против «Сабах Баку» со счетом 2-2, ничейный исход в поединке против «Олимпии» 1-1 и поражение от «Домжале» 2-1. Поединок против «Динамо» очень важен для команды, ей нужна победа и она будет сражаться до конца.

«Динамо Тбилиси»

«Динамо» откровенно проливает последние игры. Клуб проиграл «Нефтчи» в первом матче со счетом 2-1, а также «Динамо Батуми» со счетом 2-1. За последние десять игр команда проигрывала еще дважды, это были поединки против «Самгурали» 2-1 и против «Дилы» 2-0. В целом по игре команда смотрится неплохо, удивительно, что она так мало забивает и побеждает. Игра у клуба есть, но в завершении «Динамо» плох, у команды нет такого игрока, который мог бы вовремя замкнуть хорошую передачу.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Нефтчи» – 2.10
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Динамо Тбилиси»  – 3.60

Интересные факты

  • «Динамо Тбилиси» выиграл пять матчей из последних пяти
  • «Нефтчи» победил в семи играх из последних пяти
  • «Динамо» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру - тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.15. «Нефтчи» хорош в атаке, а «Динамо» нужно мстить и забивать много, чтобы выйти дальше. Поэтому такая ставка смотрится наиболее вероятной.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Нефтчи, Динамо Тбилиси
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