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Прогноз на матч «Шериф» - «Теута»: ставки на матч БК Pinnacle

12 Июля 2021, 17:16,

«Шериф» примет «Теуту» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 13 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

«Шериф»

В нынешнем сезоне «Шериф» выступает не лучшим образом, но у команды есть матчи, в которых она показывала хороший уровень игры. Сейчас команда снова не в форме. У «Шерифа» за последние пять поединков одна победа. В трех матчах команда проигрывала, два поражения - в дополнительное время. В чемпионате Молдовы у команды получается играть в свой футбол, но когда дело доходит до кубковых игр, то здесь «Шерифу» очень сложно. Не стоит ожидать от этой команды рвения и упорства, скорее всего, этот клуб попадет под давление оппонента.

«Теута»

В нынешнем сезоне «Теута» смотрится очень плохо. Команда часто теряет очки и иногда делает это совсем в уж очень легких матчах. В последних двух поединках клуб проиграл. Команда пропустила зва два матча шесть мячей, это очень плохой уровень. Да и в целом команда выглядит не так уж и хорошо в своем чемпионате. «Теута» выиграла только несколько матчей за длительный период времени. За последние десять поединков было лишь несколько матчей, где «Теута» смогла показать хороший футбол, например, игра против «Аполлонии», здесь «Теута» выиграла со счетом 6-1.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Шериф» – 1.25
  • Ничья – 5.70
  • Победит «Теута» – 12.00

Интересные факты

  • «Шериф» выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Теута» проиграла в трех матчах из последних десяти
  • Крупнейшая победа «Шерифа» за последние десять матчей - 7-0

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.50. Оба клуба много забивают, особенно в последнее время, этим стоит воспользоваться.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Шериф, Теута
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