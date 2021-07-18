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Прогноз на матч «Богемианс» - «Лонгфорд Таун»: ставки на матч БК Pinnacle

18 Июля 2021, 09:29,

«Богемианс» сыграет против  «Лонгфорд Таун» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии по футболу. Этот поединок будет сыгран 18 июля 2021 года. БК Pinnacle представляет обзор на грядущий матч в Ирландии.

«Богемианс»

«Богемианс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 баллов. У клуба в активе девять побед, три ничьих и семь поражений. Команда забила 33 мяча и пропустила 22 гола. В последних матчах «Богемианс» показывает неплохой уровень футбола, клуб выглядит очень хорошо и старается сражаться за каждый балл. «Богемианс» прямо сейчас является одним из самых опасных соперников для других клубов из Ирландии.

«Лонгфорд Таун»

«Лонгфорд Таун» набрал в этом сезоне десять баллов и замыкает турнирную таблицу чемпионата Ирландии по футболу, находясь на десятой строчке. Команда выиграла один поединок, сыграла семь раз вничью и проиграла в 12 матчах. У клуба в активе 14 забитых и 34 пропущенных. В последних матчах «Лонгфорд Таун» выглядит очень плохо. Команда давно не побеждает и имеет внушительную серию без побед, в случае неудачи и в этом поединке клуб рискует ее продолжить. Никаких предпосылок для того, что команда сможет прервать свою неудачную серию - нет.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Богемианс» – 1.30
  • Ничья – 5.20
  • Победит «Лонгфорд Таун» – 11.00

Интересные факты

  • «Богемианс» выиграл 15 матчей в поединках против «Тауна»
  • «Лонгфорд Таун» забил 22 мяча в ворота «Богемианса»
  • У «Богемианса» 40 забитых мячей в ворота «Тауна», в среднем 1.60 гола за игру

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 по коэффициенту 2.50. Команды способны выдать зрелищный и результативный поединок, как это часто бывает, когда дело доходит до их очной встречи.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: прогнозы на футбол, Богемианс, Лонгфорд Таун
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