Прогноз на матч «Астана» - «Актобе»: ставки на матч БК Pinnacle

«Астана» сыграет против «Актобе» в рамках очередного этапа Кубка Казахстана по футболу. Поединок запланирован на 16 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий матч.

«Астана»

«Астана» в нынешнем сезоне показывает футбол неплохого уровня. Это один из немногих клубов из республики, который играет стабильно на протяжении нескольких лет кряду. Свой последний матч клуб провел не лучшим образом. Команда сыграла вничью со счетом 0-0, это был поединок против «Кайсара». В последних матчах команда показывает хороший футбол, но иногда это все равно не может спасти «Астану» от потери очков. Клуб проиграл «Кызылжару» и «Ордабасы». В остальных матчах «Астана» держит марку и играет на победу.

«Актобе»

«Актобе» не в такой форме, как «Астана». Этот клуб играет плохо и у него практически нет никаких шансов на победу в поединке против «Астаны». Команда проиграла свой последний поединок против «Акжайык», он закончился со счетом 2-0. Также «Актобе» проигрывал «Шахтеру» из Караганды, «Тоболу», «Турану» и «Кайрат Алматы». Слишком много поражений за десять поединков. Нет никаких причин полагать, что «Актобе» сможет навязать борьбу более именитому сопернику в очной встрече.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Астана» – 1.41

Ничья – 4.10

Победит «Актобе» – 6.90

Интересные факты

Клубы играли друг против друга 48 матчей

«Астана» побеждала своего соперника 25 раз, у «Актобе» таких побед всего десять

«Астана» забила 75 мячей в ворота «Актобе», в среднем 1.56 гола за игру

Прогноз

Актуальная ставка на игру - количество забитых мячей в матче 2-3, по коэффициенту 2.04. Один из клубов находится в плохой форме, но это никогда не мешало показывать себя с хорошей стороны в очных поединках.