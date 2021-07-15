Прогноз на матч «Шахтер Караганда» - «Кызылжар»: ставки на матч БК Pinnacle

В матче за Кубок Казахстана встретятся «Шахтер Караганда» и «Кызылжар». Эта встреча запланирован на 16 июля 2021 года. БК Pinnacle представляет вашему вниманию полноценный обзор на грядущий поединок.

«Шахтер Караганда»

«Шахтер» в последних матчах не может похвастаться хорошими результатами. Этот клуб проиграл за последние десять поединков шесть матчей. Свой последний матч «Шахтер» проиграл «Ордабасы» со счетом 1-0. Перед этим команда уступила «Астане» 4-3. «Шахтер» плохо подготовлен физически, игроки этой команды устают уже после первого тайма и большинство из них не могут дотянуть до финального свистка. В результате команда мало забивает и много пропускает. В последних трех поединках клуб пропустил пять голов.

«Кызылжар»

«Кызылжар» играет лучше своего оппонента. В последних десяти поединках клуб проиграл всего три раза. «Кызылжар» сыграл вничью с «СДЮШОР» со счетом 1-1, также была ничья с «Жетысу» 0-0 и победа над «Астаной» 3-2. Команда играет в привлекательный футбол и старается набирать очки в каждом поединке, в котором принимает участие. «Кызылжар» очень хорош в защите, команда редко пропускает больше двух мячей. При этом у клуба есть проблемы в атаке, большинство поединков заканчиваются с 1-2 забитыми мячами.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Шахтер Караганда» – 3.10

Ничья – 2.90

Победит «Кызылжар» – 2.32

Интересные факты

«Шахтер» сыграл против «Кызылжара» 16 матчей

«Кызылжар» выиграл шесть поединков у «Шахтера»

«Шахтер» забил 20 голов в ворота «Кызылжара», в среднем это 1.25 мяча за игру

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 1.82. «Шахтер» и «Кызылжар» всегда устраивают хорошие перформансы с забитыми мячами, они крайне редко уходят с поле без гола в очных встречах.