Прогноз на матч «Тобол» - «Атырау»: ставки на матч БК Pinnacle

«Тобол» встретится с «Атырау» в рамках очередного этапа Кубка Казахстана. Этот поединок запланирован на 16 июля 2021 года. Специалисты БК Pinnacle рады представить вам полноценный обзор на грядущий матч.

«Тобол»

«Тобол» хорош в последних матчах и показывает уверенную игру в течение всего сезона. Команда не проигрывает десять поединков кряду. В последних двух матчах этот клуб забил семь мячей. «Тобол» обыграл «Тараз» 3-1, «туран» 4-2, сыграл вничью с «Кайрат Алматы» 2-2 и обыграл «Кайсар» 3-1. Эта команда знает, как побеждать и всегда делает это так, что вопросов к клубу минимум. «Тобол» прекрасен в атаке, но с защитой есть проблемы. Команда пропускает практически в каждом поединке, поэтому никто не удивится, если и в матче против «Атырау» в графе «пропущенные» будет стоять как минимум цифра 1.

«Атырау»

«Атырау» - полная противоположность своему сопернику. Этот клуб часто проигрывает и теряет очки на ровном месте. Команда не может победить вот уже три игры кряду. За эти три матча клуб пропустил восемь голов. «Атырау» сыграл вничью с «Мактааралом» со счетом 2-2, проиграл «Кайрат Алматы» 5-0 и не обыграл «Кайсар», поединок завершился со счетом 1-1. Были и приятные моменты, клуб смог обыграть «Жетысу» и «Акжайык». Также в активе клуба есть победы над «Кызылжаром» и «Таразом». Поединок против «Тобола» будет очень сложным, так как на команду будет давить тот факт, что она не может выиграть несколько матчей кряду.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Тобол» – 1.41

Ничья – 4.10

Победит «Атырау» – 6.90

Интересные факты

«Тобол» сыграл против «Атырау» 57 матчей

«Атырау» побеждал своего соперника всего 13 раз

«Тобол» забил «Атырау» 88 мячей, в среднем 1.54 гола за игру

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок - тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.88. Если посмотреть на статистику очных встреч этих команд, можно заметить, что они очень любят друг другу забивать и крайне редко уходят с поле без забитых мячей.