Актуальный прогноз и ставка на матч Годой Крус — Велес Сарсфилд чемпионата Аргентины — 25 ноября 2024

В понедельник, 25 ноября 2024 года, состоится матч 24-го тура чемпионата Аргентины по футболу, в котором встретятся «Годой Крус» и «Велес Сарсфилд». Смогут ли гости добиться успеха и закрепиться в лидерах турнирной таблицы?

«Годой Крус»

«Годой Крус» показывает средние результаты в нынешнем сезоне и на данный момент располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков, при этом на его счету отрицательный баланс по забитым/пропущенным мячам (23:25). В последнем туре команда на выезде с минимальным отставанием в счёте 0:1 потерпела поражение от «Платенсе».

«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» же на данный момент является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на два очка. Команда поразила ворота соперников 35 раз и пропустила 15 мячей, что является лучшим показателем среди всех команд. В последнем туре она на своём поле разошлась безголевым миром с «Ланусом».

Статистика и цифры

«Велес Сарсфилд» - фаворит матча по мнению букмекеров;

«Годой Крус» не может одержать победу на протяжении пяти игр, проиграв три последних;

«Велес Сарсфилд» не проигрывает на протяжении семи игр, пять раз сыграв вничью;

«Велес Сарсфилд» не проигрывает на протяжении шести очных матчей (три победы и три ничьи).

Прогноз

Считаю, что гости должны добиться успеха в предстоящем поединке и закрепиться в лидерах турнирной таблицы. Прогноз: победа «Велес Сарсфилд».