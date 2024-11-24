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Актуальный прогноз и ставка на матч Годой Крус — Велес Сарсфилд чемпионата Аргентины — 25 ноября 2024

24 Ноября 2024 • 00:06 Комментировать
Годой Крус
...
Велес Сарсфилд
25.11 01:15

В понедельник, 25 ноября 2024 года, состоится матч 24-го тура чемпионата Аргентины по футболу, в котором встретятся «Годой Крус» и «Велес Сарсфилд». Смогут ли гости добиться успеха и закрепиться в лидерах турнирной таблицы?

«Годой Крус»

«Годой Крус» показывает средние результаты в нынешнем сезоне и на данный момент располагается на 17-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков, при этом на его счету отрицательный баланс по забитым/пропущенным мячам (23:25). В последнем туре команда на выезде с минимальным отставанием в счёте 0:1 потерпела поражение от «Платенсе».

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«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» же на данный момент является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на два очка. Команда поразила ворота соперников 35 раз и пропустила 15 мячей, что является лучшим показателем среди всех команд. В последнем туре она на своём поле разошлась безголевым миром с «Ланусом».

Статистика и цифры 

  • «Велес Сарсфилд» - фаворит матча по мнению букмекеров;
  • «Годой Крус» не может одержать победу на протяжении пяти игр, проиграв три последних;
  • «Велес Сарсфилд» не проигрывает на протяжении семи игр, пять раз сыграв вничью;
  • «Велес Сарсфилд» не проигрывает на протяжении шести очных матчей (три победы и три ничьи).

Прогноз

Считаю, что гости должны добиться успеха в предстоящем поединке и закрепиться в лидерах турнирной таблицы. Прогноз: победа «Велес Сарсфилд».

Прогноз: Победа «Велес Сарсфилд»
2.06 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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