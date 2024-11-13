Бесплатный прогноз и ставка на Катар — Узбекистан квалификации чемпионата мира 2026 года — 14 ноября 2024

В четверг, 14 ноября 2024 года, состоится матч четвёртого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Катара и Узбекистана. Как завершится предстоящий поединок?

Сборная Катара

Сборная Катара не впечатляет результатами в нынешнем отборе и на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка после четырёх проведённых туров, при этом на её счету семь забитых и десять пропущенных мячей. В последнем туре катарцы на выезде без шансов потерпели поражение от сборной Ирана с разгромным счётом 1:4.

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей! КАТАР УЗБЕКИСТАН Реклама, fon.bet

Сборная Узбекистана

Сборная Узбекистана, за которую выступает ряд игроков чемпионата России, неплохо смотрится в нынешнем отборе и на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков и уступая сборной Ирана по дополнительным показателям. На её счету пять забитых и два пропущенных мяча.

Статистика и цифры

Сборная Узбекистана - фаворит матча по мнению букмекеров;

Сборная Катара за пять последних игр одержала две победы;

Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время на протяжении 20 игр;

Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время в очных матчах на протяжении четырёх игр.

Прогноз

Считаю, что гости должны добиться успеха в предстоящем поединке и закрепиться в топ-2. Прогноз: победа сборной Узбекистана за неплохой коэффициент, который предлагают букмекеры.

Коэффициенты на игру

Где смотреть матч бесплатно?

Реклама, fon.bet

У букмекеров, после быстрой регистрации:

Источник 1 Реклама, winline.ru

Источник 2 Реклама, fon.bet