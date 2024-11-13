Бесплатный прогноз и ставка на Катар — Узбекистан квалификации чемпионата мира 2026 года — 14 ноября 2024

В четверг, 14 ноября 2024 года, состоится матч четвёртого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Катара и Узбекистана. Как завершится предстоящий поединок?
Сборная Катара
Сборная Катара не впечатляет результатами в нынешнем отборе и на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка после четырёх проведённых туров, при этом на её счету семь забитых и десять пропущенных мячей. В последнем туре катарцы на выезде без шансов потерпели поражение от сборной Ирана с разгромным счётом 1:4.
Сборная Узбекистана
Сборная Узбекистана, за которую выступает ряд игроков чемпионата России, неплохо смотрится в нынешнем отборе и на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков и уступая сборной Ирана по дополнительным показателям. На её счету пять забитых и два пропущенных мяча.
Статистика и цифры
- Сборная Узбекистана - фаворит матча по мнению букмекеров;
- Сборная Катара за пять последних игр одержала две победы;
- Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время на протяжении 20 игр;
- Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время в очных матчах на протяжении четырёх игр.
Прогноз
Считаю, что гости должны добиться успеха в предстоящем поединке и закрепиться в топ-2. Прогноз: победа сборной Узбекистана за неплохой коэффициент, который предлагают букмекеры.
Коэффициенты на игруРеклама, fon.bet
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|1
|X
|2
|19:15 14.11.2024
|Катар - Узбекистан
|2.95
|2.95
|2.7
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Источник 1 Реклама, winline.ru
Источник 2 Реклама, fon.bet