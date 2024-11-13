Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
  1. Главная
  2. Прогнозы
  3. «Катар» - «Узбекистан»
Прогнозы и ставки на футбол

Бесплатный прогноз и ставка на Катар — Узбекистан квалификации чемпионата мира 2026 года — 14 ноября 2024

13 Ноября 2024 • 18:35 Комментировать
Катар
...
Узбекистан
1 2.95 X 2.95 2 2.70
Через 23 ч. 11 мин.

В четверг, 14 ноября 2024 года, состоится матч четвёртого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Катара и Узбекистана. Как завершится предстоящий поединок?

Сборная Катара

Сборная Катара не впечатляет результатами в нынешнем отборе и на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка после четырёх проведённых туров, при этом на её счету семь забитых и десять пропущенных мячей. В последнем туре катарцы на выезде без шансов потерпели поражение от сборной Ирана с разгромным счётом 1:4.

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КАТАР УЗБЕКИСТАН
Реклама, fon.bet

Сборная Узбекистана 

Сборная Узбекистана, за которую выступает ряд игроков чемпионата России, неплохо смотрится в нынешнем отборе и на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков и уступая сборной Ирана по дополнительным показателям. На её счету пять забитых и два пропущенных мяча.

Статистика и цифры 

  • Сборная Узбекистана - фаворит матча по мнению букмекеров;
  • Сборная Катара за пять последних игр одержала две победы;
  • Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время на протяжении 20 игр;
  • Сборная Узбекистана не проигрывает в основное время в очных матчах на протяжении четырёх игр. 

Прогноз

Считаю, что гости должны добиться успеха в предстоящем поединке и закрепиться в топ-2. Прогноз: победа сборной Узбекистана за неплохой коэффициент, который предлагают букмекеры.

Коэффициенты на игру

Реклама, fon.bet
Делайте ставки на    1 X 2
19:15 14.11.2024 Катар - Узбекистан 2.95 2.95 2.7
  Матч-центр: новости, статистика

Где смотреть матч бесплатно?

У букмекеров, после быстрой регистрации:

Источник 1 Реклама, winline.ru
Источник 2 Реклама, fon.bet

Прогноз: Победа сборной Узбекистана
2.49 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Катара прогнозы на футбол ещё теги
Делайте ставку на матч
1
X
2
pin-upuz
3.10
3.10
2.84
mostbet
2.92
2.92
2.67
bet-boom
3.01
3.01
2.75
pinnacle
3.10
2.90
2.58
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Прогнозы на матчи
Реал Мадрид (женщины)
2.00
Твенте (женщины)
Реал Мадрид (женщины)
Твенте (женщины)
Обе забьют
20:45
Галатасарай (женщины)
1.70
Вольфсбург (женщины)
Галатасарай (женщины)
Вольфсбург (женщины)
ТБ (3,5)
20:45
Рома (женщины)
1.60
Лион (женщины)
Рома (женщины)
Лион (женщины)
П2 и ТБ (2,5)
23:00
Селтик (женщины)
1.60
Челси (женщины)
Селтик (женщины)
Челси (женщины)
ТБ (3,5)
23:00
Фламенго
1.78
Атлетико Минейро
Фламенго
Атлетико Минейро
Победа «Фламенго»
02:00
КНДР
1.96
Иран
КНДР
Иран
Победа сборной Ирана с форой голов (-1,5)
15:00
Все прогнозы
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КАТАР УЗБЕКИСТАН
Реклама, fon.bet
Футбол онлайн
14.11.24 в 18:00
Казахстан Казахстан
Австрия Австрия
12.00 6.60 1.20
Видео
14.11.24 в 20:00
Армения Армения
Фарерские острова Фарерские острова
1.54 3.85 6.20
Видео
Все матчи
Турниры:
Другое Другое
Россия. Мелбет-Первая лига Россия. Мелбет-Первая лига
Бразилия Бразилия
Чемпионат мира 2026
Лига наций УЕФА
Команды:
Фламенго
Северная Македония
Катар
ОАЭ
Австрия
Англия
Франция
Узбекистан
Армения
Казахстан
Бельгия
Израиль
Словения
Норвегия
Латвия
Греция
Италия
Фарерские острова
Финляндия
Иран
Ирландия
Кыргызстан
Сокол
КНДР
Уфа
Атлетико Минейро
Вольфсбург (женщины)
Лион (женщины)
Твенте (женщины)
Челси (женщины)
Селтик (женщины)
Реал Мадрид (женщины)
Рома (женщины)
Галатасарай (женщины)