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Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Фейха — Аль-Наср чемпионата Саудовской Аравии — 27 августа 2024

26 Августа 2024 • 20:23 Комментировать
Аль-Фейха
...
Аль-Наср Эр-Рияд
1 10.00 X 6.70 2 1.20
Через 22 ч. 49 мин.

В матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, который пройдёт во вторник, 27 августа 2024 года, встретятся «Аль-Фейха» и «Аль-Наср» Эр-Рияд. Как завершится предстоящий поединок?

«Аль-Фейха»

«Аль-Фейха» была не очень активна во время летних сборов, где провела три товарищеских матча, в которых смогла одержать лишь одну победу, потерпев два поражения. В первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии она на выезде с минимальным отставанием в счёте 0:1 потерпела поражение от «Аль-Таавуна».

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«Аль-Наср» Эр-Рияд

«Аль-Наср» же не самым лучшим образом стартовал в новом сезоне. Столичный клуб в финале Суперкубка Саудовской Аравии с разгромным счётом 1:4 потерпел поражение от «Аль-Хиляля», а в первом туре нового сезона национального чемпионата на своём поле сенсационно сыграл вничью с «Аль-Раедом» Бурайда со счётом 1:1, лидируя по ходу встречи благодаря голу Криштиану Роналду.

Статистика и цифры 

  • «Аль-Наср» — фаворит матча по мнению букмекеров;
  • «Аль-Фейха» за пять последних игр потерпела четыре поражения;
  • «Аль-Наср» за пять последних игр одержал одну победу, потерпев три поражения;
  • «Аль-Наср» выиграл четыре последних очных матча.

Прогноз

Считаю, что гости должны добиться уверенной победы в предстоящем поединке, ведь потеря очков во втором матче на старте сезона может плохо отразиться в будущем. Прогноз: победа «Аль-Насра» с форой голов (-1,5).

Коэффициенты на игру

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Делайте ставки на    1 X 2
21:00 27.08.2024 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 10 6.7 1.2
  Матч-центр: новости, статистика

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Прогноз: Победа «Аль-Насра» с форой голов (-1,5)
1.53 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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