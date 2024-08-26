Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Фейха — Аль-Наср чемпионата Саудовской Аравии — 27 августа 2024

В матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, который пройдёт во вторник, 27 августа 2024 года, встретятся «Аль-Фейха» и «Аль-Наср» Эр-Рияд. Как завершится предстоящий поединок?
«Аль-Фейха»
«Аль-Фейха» была не очень активна во время летних сборов, где провела три товарищеских матча, в которых смогла одержать лишь одну победу, потерпев два поражения. В первом туре нового сезона чемпионата Саудовской Аравии она на выезде с минимальным отставанием в счёте 0:1 потерпела поражение от «Аль-Таавуна».
«Аль-Наср» Эр-Рияд
«Аль-Наср» же не самым лучшим образом стартовал в новом сезоне. Столичный клуб в финале Суперкубка Саудовской Аравии с разгромным счётом 1:4 потерпел поражение от «Аль-Хиляля», а в первом туре нового сезона национального чемпионата на своём поле сенсационно сыграл вничью с «Аль-Раедом» Бурайда со счётом 1:1, лидируя по ходу встречи благодаря голу Криштиану Роналду.
Статистика и цифры
- «Аль-Наср» — фаворит матча по мнению букмекеров;
- «Аль-Фейха» за пять последних игр потерпела четыре поражения;
- «Аль-Наср» за пять последних игр одержал одну победу, потерпев три поражения;
- «Аль-Наср» выиграл четыре последних очных матча.
Прогноз
Считаю, что гости должны добиться уверенной победы в предстоящем поединке, ведь потеря очков во втором матче на старте сезона может плохо отразиться в будущем. Прогноз: победа «Аль-Насра» с форой голов (-1,5).
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|Делайте ставки на
|1
|X
|2
|21:00 27.08.2024
|Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд
|10
|6.7
|1.2
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