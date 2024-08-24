Бесплатный прогноз и ставка на матч Брага — Морейренсе чемпионата Португалии — 25 августа 2024

В воскресенье, 25 августа 2024 года, состоится матч третьего тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Брага» и «Морейренсе». Как завершится предстоящий поединок?
«Брага»
«Брага» после двух проведённых туров имеет в своём активе четыре набранных очка, при этом на её счету два забитых и один пропущенный мяч. Команда на своём поле сыграла вничью с «Эштрелой» (1:1), а также на выезде обыграла «Боавишту» с минимальным преимуществом в счёте 1:0. В минувший четверг она на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 2:1 оказалась сильнее «Рапида» в первом матче финала квалификации Лиги Европы.
«Морейренсе»
«Морейренсе» же неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата Португалии и после двух проведённых туров имеет в своём активе максимальное количество набранных очков. В первом туре он на выезде обыграл «Фаренсе» со счётом 2:1, а во второй встрече на своём поле справился с «Арокой» со счётом 3:1.
Статистика и цифры
- «Брага» - фаворит матча по мнению букмекеров;
- «Брага» не проигрывает на протяжении десяти игр, выиграв три последних;
- «Морейренсе» выиграл два последних матча;
- «Брага» выиграла девять последних официальных матчей.
Прогноз
Считаю, что поединок может получиться результативным, хоть хозяева поля и являются фаворитами матча, но гости показывают неплохую игру на старте сезона. Прогноз: обе команды забьют.
Коэффициенты на игруРеклама, fon.bet
|Делайте ставки на
|1
|X
|2
|22:30 25.08.2024
|Брага - Морейренсе
|1.55
|4.2
|5.9
|Матч-центр: новости, статистика
Где смотреть матч бесплатно?
У букмекеров, после быстрой регистрации:
Источник 1 Реклама, winline.ru
Источник 2 Реклама, fon.bet