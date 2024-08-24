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Бесплатный прогноз и ставка на матч Брага — Морейренсе чемпионата Португалии — 25 августа 2024

24 Августа 2024 • 22:14 Комментировать
Брага
...
Морейренсе
1 1.55 X 4.20 2 5.90
Через 23 ч. 46 мин.

В воскресенье, 25 августа 2024 года, состоится матч третьего тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Брага» и «Морейренсе». Как завершится предстоящий поединок?

«Брага»

«Брага» после двух проведённых туров имеет в своём активе четыре набранных очка, при этом на её счету два забитых и один пропущенный мяч. Команда на своём поле сыграла вничью с «Эштрелой» (1:1), а также на выезде обыграла «Боавишту» с минимальным преимуществом в счёте 1:0. В минувший четверг она на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 2:1 оказалась сильнее «Рапида» в первом матче финала квалификации Лиги Европы.

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БРАГА МОРЕЙРЕНСЕ
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«Морейренсе»

«Морейренсе» же неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата Португалии и после двух проведённых туров имеет в своём активе максимальное количество набранных очков. В первом туре он на выезде обыграл «Фаренсе» со счётом 2:1, а во второй встрече на своём поле справился с «Арокой» со счётом 3:1.

Статистика и цифры 

  • «Брага» - фаворит матча по мнению букмекеров;
  • «Брага» не проигрывает на протяжении десяти игр, выиграв три последних;
  • «Морейренсе» выиграл два последних матча;
  • «Брага» выиграла девять последних официальных матчей.

Прогноз

Считаю, что поединок может получиться результативным, хоть хозяева поля и являются фаворитами матча, но гости показывают неплохую игру на старте сезона. Прогноз: обе команды забьют. 

Коэффициенты на игру

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22:30 25.08.2024 Брага - Морейренсе 1.55 4.2 5.9
  Матч-центр: новости, статистика

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Прогноз: Обе команды забьют — да
1.95 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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