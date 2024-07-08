​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024

Финал чемпионата Европы по футболу состоится в воскресенье, 14 июля 2024 года. Первый финалист будет определён во вторник, 9 июля, в поединке Испания – Франция. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор Испания выйдет в финал с вероятностью в 52,9%, а вот Франция пробьётся в следующий этап с вероятностью в 47,1%.

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей! ИСПАНИЯ ФРАНЦИЯ Реклама, fon.bet

Второй полуфинал состоится в среду, 10 июля, в котором сыграют сборные Нидерландов и Англии. Матч начнётся также в 22:00 мск. В этой паре эксперты считают фаворитом сборную Англии. Выход англичан в финал оценён в 55,6%, а вот проход сборной Нидерландов – 44,4%.

Не пропустите оставшиеся три матча Евро-2024 на нашем спортивном портале.

Коэффициенты на игру

Где смотреть матч бесплатно?

Реклама, fon.bet

У букмекеров, после быстрой регистрации:

Источник 1 Реклама, winline.ru

Источник 2 Реклама, fon.bet