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Прогнозы и ставки на футбол

​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024

08 Июля 2024 • 22:17 Комментировать
Испания
...
Франция
1 2.75 X 2.90 2 3.10
Через 22 ч. 34 мин.

Финал чемпионата Европы по футболу состоится в воскресенье, 14 июля 2024 года. Первый финалист будет определён во вторник, 9 июля, в поединке Испания – Франция. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор Испания выйдет в финал с вероятностью в 52,9%, а вот Франция пробьётся в следующий этап с вероятностью в 47,1%.

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Второй полуфинал состоится в среду, 10 июля, в котором сыграют сборные Нидерландов и Англии. Матч начнётся также в 22:00 мск. В этой паре эксперты считают фаворитом сборную Англии. Выход англичан в финал оценён в 55,6%, а вот проход сборной Нидерландов – 44,4%.

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22:00 09.07.2024 Испания - Франция 2.75 2.9 3.1
  Матч-центр: новости, статистика

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2.60 3.05 3.15
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