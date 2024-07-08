​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024

Финал чемпионата Европы по футболу состоится в воскресенье, 14 июля 2024 года. Первый финалист будет определён во вторник, 9 июля, в поединке Испания – Франция. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
По мнению экспертов букмекерских контор Испания выйдет в финал с вероятностью в 52,9%, а вот Франция пробьётся в следующий этап с вероятностью в 47,1%.
Второй полуфинал состоится в среду, 10 июля, в котором сыграют сборные Нидерландов и Англии. Матч начнётся также в 22:00 мск. В этой паре эксперты считают фаворитом сборную Англии. Выход англичан в финал оценён в 55,6%, а вот проход сборной Нидерландов – 44,4%.
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|1
|X
|2
|22:00 09.07.2024
|Испания - Франция
|2.75
|2.9
|3.1
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