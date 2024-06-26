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Прогнозы и ставки на футбол

Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Спартак Москва — Торпедо Москва — 27 июня 2024

26 Июня 2024 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
Через 18 ч. 9 мин.

27 июня в четверг сойдутся два московских из двух разных лиг – «Спартак» и «Торпедо». Наш портал делится бесплатным прогнозом на эту игру.

«Спартак»

Под руководством нового тренера «красно-белые» готовятся к новому сезону – Деяна Станковича. Московский клуб по итогу прошлого сезона с Владимиром Слишковичем на посту главного тренера занял пятое место таблицы с 50 баллами, отстав от зоны медалей на шесть баллов.

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«Торпедо»

«Автозаводцы» по итогу прошлого сезона не смогли подняться выше в Премьер-лигу, хотя в рамках Мелбет-Первой лиги считались одним из фаворитов на прямое повышение в начале сезона. В итоговой турнирной таблице у клуба лишь 10 место и 47 очков.

Статистика и цифры

  • Два раза проводили товарищеские матчи клубы за последний год, ничья и победа «Спартака»;
  • «Спартак» - фаворит матча по мнению букмекеров;
  • Для «Торпедо» это уже третий товарищеский матч летом, ранее клуб обыграл «Шинник» минимально и уверенно «Волгарь» (2:0);
  • «Спартак» этим летом товарищеские матчи пока что не играл.

Прогноз

Букмекеры предлагают неплохой коэффициент (1.65) на то, что два столичных клуба как минимум по разу в этой игре поразят ворота друг друга.

Прогноз: Обе забьют
1.65 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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