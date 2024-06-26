Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Спартак Москва — Торпедо Москва — 27 июня 2024

27 июня в четверг сойдутся два московских из двух разных лиг – «Спартак» и «Торпедо». Наш портал делится бесплатным прогнозом на эту игру.

«Спартак»

Под руководством нового тренера «красно-белые» готовятся к новому сезону – Деяна Станковича. Московский клуб по итогу прошлого сезона с Владимиром Слишковичем на посту главного тренера занял пятое место таблицы с 50 баллами, отстав от зоны медалей на шесть баллов.

«Торпедо»

«Автозаводцы» по итогу прошлого сезона не смогли подняться выше в Премьер-лигу, хотя в рамках Мелбет-Первой лиги считались одним из фаворитов на прямое повышение в начале сезона. В итоговой турнирной таблице у клуба лишь 10 место и 47 очков.

Статистика и цифры

Два раза проводили товарищеские матчи клубы за последний год, ничья и победа «Спартака»;

«Спартак» - фаворит матча по мнению букмекеров;

Для «Торпедо» это уже третий товарищеский матч летом, ранее клуб обыграл «Шинник» минимально и уверенно «Волгарь» (2:0);

«Спартак» этим летом товарищеские матчи пока что не играл.

Прогноз

Букмекеры предлагают неплохой коэффициент (1.65) на то, что два столичных клуба как минимум по разу в этой игре поразят ворота друг друга.