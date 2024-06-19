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Прогнозы и ставки на футбол

​Испания – Италия: прогноз от экспертов

19 Июня 2024 • 17:12 Комментировать
Испания
...
Италия
1 2.12 X 3.25 2 3.90
20.06 22:00

20 июня 2024 года на чемпионате Европы по футболу в рамках второго тура группового этапа сыграют сборные Испании и Италии.

По мнению экспертов букмекерских контор победу в предстоящем матче одержат футболисты сборной Испании, вероятность этого исхода – 45,2%, ничья возможна с вероятностью в 30%, а вот победа сборной Италии оценена в 24,8%.

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Предстоящие соперники в первом туре группового этапа смогли набрать по три балла. Сборная Испании обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0, а Италия победила Албанию 2:1.

Трансляция матча Испания – Италия начнётся на нашем спортивном портале 20 июня 2024 года в 22:00 по московскому времени.


Коэффициенты на игру

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22:00 20.06.2024 Испания - Италия 2.12 3.25 3.9
  Матч-центр: новости, статистика

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Источник 1 Реклама, winline.ru
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Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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Пахтакор
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Динамо Москва (мол.)
Спартак Москва (мол.)
Крылья Советов (мол.)
ЦСКА М (мол.)
Ахмат (мол.)
Зенит (мол.)
Шотландия
Торпедо Москва
Коламбус Крю
Неман Гродно
Бунёдкор
Ростов (мол.)
Рубин (мол.)
Филадельфия Юнион
Альмиранте Браун
Краснодар (мол.)
Навбахор
Нефтчи Фергана
Кызылкум
Насаф
Олимпик Ташкент
Урал (мол.)
АГМК
Нью-Йорк Сити
Ботафого Рио-де-Жанейро
Цинциннати
Луки-Энергия
Интер Майами
Чертаново (мол.)
Академия им. Коноплева (мол.)
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