​Испания – Италия: прогноз от экспертов

20 июня 2024 года на чемпионате Европы по футболу в рамках второго тура группового этапа сыграют сборные Испании и Италии.
По мнению экспертов букмекерских контор победу в предстоящем матче одержат футболисты сборной Испании, вероятность этого исхода – 45,2%, ничья возможна с вероятностью в 30%, а вот победа сборной Италии оценена в 24,8%.
Предстоящие соперники в первом туре группового этапа смогли набрать по три балла. Сборная Испании обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0, а Италия победила Албанию 2:1.
Трансляция матча Испания – Италия начнётся на нашем спортивном портале 20 июня 2024 года в 22:00 по московскому времени.
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|Делайте ставки на
|1
|X
|2
|22:00 20.06.2024
|Испания - Италия
|2.12
|3.25
|3.9
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Источник 2 Реклама, fon.bet