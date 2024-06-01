​Эксперты назвали победителя Кубка России

Эксперты букмекерских контор оценили шансы соперников на победу в главном матче Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Матч состоится в воскресенье, 2 июня 2024 года.

По мнению экспертов букмекерских контор явным фаворитом предстоящего матча является «Зенит». Победа клуба из Санкт-Петербурга в основное время возможна с вероятностью в 64,2%, а вот победа «Балтики» – 13,4%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 22,4%.

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Итоговая победа «Зенита» – примерно 74,8%, а вот победа «Балтики» – 25,2%.

Прямая трансляция матча «Балтика» – «Зенит» состоится на нашем портале. Старт матча в 18:00 по московскому времени.

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