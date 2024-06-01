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​Эксперты назвали победителя Кубка России

01 Июня 2024 • 12:40 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.40 X 4.15 2 1.48
02.06 18:00

Эксперты букмекерских контор оценили шансы соперников на победу в главном матче Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Матч состоится в воскресенье, 2 июня 2024 года.

По мнению экспертов букмекерских контор явным фаворитом предстоящего матча является «Зенит». Победа клуба из Санкт-Петербурга в основное время возможна с вероятностью в 64,2%, а вот победа «Балтики» – 13,4%. Ничейный исход возможен с вероятностью в 22,4%.

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Итоговая победа «Зенита» – примерно 74,8%, а вот победа «Балтики» – 25,2%.

Прямая трансляция матча «Балтика» – «Зенит» состоится на нашем портале. Старт матча в 18:00 по московскому времени.


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18:00 02.06.2024 Балтика - Зенит 7.4 4.15 1.48
  Матч-центр: новости, статистика

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Источник 1 Реклама, winline.ru
Источник 2 Реклама, fon.bet

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Тобол
Кайсар
Шахтёр Караганда
Жетысу
Ордабасы
Атырау
Кайрат
Шотландия
Машук-КМВ
СКА-Ростов
Коламбус Крю
Реал Солт-Лейк
Волга Ульяновск
Даллас
Динамо Минск
Динамо-Брест
Нафтан
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Неман Гродно
Коринтианс
Днепр Могилёв
Карабах
Уэска
Мирандес
Гагра
Бунёдкор
Кызылжар
Пари НН
Текстильщик
Спартак Кострома
Иртыш Омск
Химик Дзержинск
Вильярреал-2
Алькоркон
Калуга
Арсенал Тула
Торпедо Кутаиси
Нефтчи Фергана
Андижан
Аморебьета
Насаф
Витория
Ислочь Минск
Локомотив Ташкент
Эльденсе
Расинг Ферроль
Зира
Депортиво Риестра
Платенсе
ФК Эгриси
Ботафого Рио-де-Жанейро
Лос-Анджелес
Торпедо Миасс
Акрон
ФК Андорра
Интер Майами
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Телави
ФК Гомель
Остин
Амкал
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