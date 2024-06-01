Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
  1. Главная
  2. Прогнозы
  3. «Боруссия Д» - «Реал Мадрид»
Прогнозы и ставки на футбол

Затерроризирует ли Терзич Анчелотти: Прогноз составов «Реала» и «Боруссии» на финал Лиги чемпионов

01 Июня 2024 • 09:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
1 5.40 X 4.30 2 1.65
Через 11 ч. 20 мин.

В финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» схлестнутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные составы команд на этот матч.

«Боруссия»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Брандт, Санчо, Адейеми, Фюллькруг.

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем.

Карло Анчелотти объявил, что в старте в ворота выйдет Тибо Куртуа, а переболевший гриппом Андрей Лунин останется на скамейке запасных. Орельен Тчуамени пробует залечить травму к Евро-2024.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» в Лондоне начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

Коэффициенты на игру

Реклама, fon.bet
Делайте ставки на    1 X 2
22:00 01.06.2024 Боруссия Д - Реал Мадрид 5.4 4.3 1.65
  Матч-центр: новости, статистика

Где смотреть матч бесплатно?

У букмекеров, после быстрой регистрации:

Источник 1 Реклама, winline.ru
Источник 2 Реклама, fon.bet

Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд
Делайте ставку на матч
1
X
2
bet-boom
4.10
5.10
1.67
pinnacle
5.44
4.14
1.62
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Прогнозы на матчи
ФК Рома
1.73
ФК Чисто Питер
ФК Рома
ФК Чисто Питер
П2 и ОЗ
11:00
FC Bus
1.63
ФК Кони
FC Bus
ФК Кони
Обе забьют
14:00
Акрон
1.57
Урал
Акрон
Урал
Урал не проиграет
15:00
Акрон
1.72
Урал
Акрон
Урал
«Акрон» не проиграет + индивидуальный тотал голов (2,5) меньше
15:00
Акрон
1.80
Урал
Акрон
Урал
Тотал меньше 2.5 голов
15:00
Акрон
1.76
Урал
Акрон
Урал
Обе забьют
15:00
Все прогнозы
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Футбол онлайн
01.06.24 в 15:00
Акрон Акрон
Урал Урал
2.70 3.40 2.60
Видео
01.06.24 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Пари НН Пари НН
2.40 3.25 3.05
Видео
01.06.24 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.40 4.60 1.60
Видео
Все матчи
Турниры:
Россия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Другое Другое
Лига чемпионов
Бельгия Бельгия
Кубок России Кубок России
Беларусь Беларусь
Казахстан Казахстан
Узбекистан Узбекистан
Аргентина Аргентина
Бразилия Бразилия
США. МЛС США. МЛС
Швейцария Швейцария
Чемпионат Европы 2024
Медиалига Медиалига
Команды:
Урал
Флуминенсе
Динамо Брянск
Балтика
Зенит
Пачука
Бельграно
Швейцария
Венгрия
Германия
Динамо Тбилиси
Генк
Гент
Расинг Авельянеда
Гремио
Жувентуде
Реал Мадрид
Боруссия Д
Архентинос Хуниорс
Серветт
Лугано
Ред Булл Брагантино
Актобе
Атлетико Гойаненсе
Тобол
Кайсар
Шахтёр Караганда
Жетысу
Ордабасы
Атырау
Кайрат
Шотландия
СКА-Ростов
Коламбус Крю
Реал Солт-Лейк
Волга Ульяновск
Даллас
Динамо Минск
Динамо-Брест
Нафтан
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Неман Гродно
Коринтианс
Днепр Могилёв
Гагра
Бунёдкор
Кызылжар
Пари НН
Текстильщик
Иртыш Омск
Калуга
Арсенал Тула
Торпедо Кутаиси
Нефтчи Фергана
Витория
Ислочь Минск
Депортиво Риестра
ФК Эгриси
Ботафого Рио-де-Жанейро
Лос-Анджелес
Торпедо Миасс
Акрон
Интер Майами
Арсенал Дзержинск
Телави
ФК Гомель
Остин
Сент-Луис Сити
Елимай Семей
Женис
FC Bus
ФК Народная Команда
Деньги Рокетов
ФК Чисто Питер
Туран Туркестан
ФК Рома
ФК Кони
Урал
Флуминенсе
Динамо Брянск
Балтика
Зенит
Пачука
Бельграно
Швейцария
Венгрия
Германия
Динамо Тбилиси
Генк
Гент
Расинг Авельянеда
Гремио
Жувентуде
Реал Мадрид
Боруссия Д
Архентинос Хуниорс
Серветт
Лугано
Ред Булл Брагантино
Актобе
Атлетико Гойаненсе
Тобол
Кайсар
Шахтёр Караганда
Жетысу
Ордабасы
Атырау
Кайрат
Шотландия
СКА-Ростов
Коламбус Крю
Реал Солт-Лейк
Волга Ульяновск
Даллас
Динамо Минск
Динамо-Брест
Нафтан
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Неман Гродно
Коринтианс
Днепр Могилёв
Гагра
Бунёдкор
Кызылжар
Пари НН
Текстильщик
Иртыш Омск
Калуга
Арсенал Тула
Торпедо Кутаиси
Нефтчи Фергана
Витория
Ислочь Минск
Депортиво Риестра
ФК Эгриси
Ботафого Рио-де-Жанейро
Лос-Анджелес
Торпедо Миасс
Акрон
Интер Майами
Арсенал Дзержинск
Телави
ФК Гомель
Остин
Сент-Луис Сити
Елимай Семей
Женис
FC Bus
ФК Народная Команда
Деньги Рокетов
ФК Чисто Питер
Туран Туркестан
ФК Рома
ФК Кони
,