Затерроризирует ли Терзич Анчелотти: Прогноз составов «Реала» и «Боруссии» на финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» схлестнутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные составы команд на этот матч.

«Боруссия»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Брандт, Санчо, Адейеми, Фюллькруг.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем.

Карло Анчелотти объявил, что в старте в ворота выйдет Тибо Куртуа, а переболевший гриппом Андрей Лунин останется на скамейке запасных. Орельен Тчуамени пробует залечить травму к Евро-2024.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» в Лондоне начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов

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