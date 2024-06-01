Затерроризирует ли Терзич Анчелотти: Прогноз составов «Реала» и «Боруссии» на финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» схлестнутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные составы команд на этот матч.
«Боруссия»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Брандт, Санчо, Адейеми, Фюллькруг.
«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Беллингем.
Карло Анчелотти объявил, что в старте в ворота выйдет Тибо Куртуа, а переболевший гриппом Андрей Лунин останется на скамейке запасных. Орельен Тчуамени пробует залечить травму к Евро-2024.
Матч между «Боруссией» и «Реалом» в Лондоне начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.
Кирилл Иванцов
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|1
|X
|2
|22:00 01.06.2024
|Боруссия Д - Реал Мадрид
|5.4
|4.3
|1.65
|Матч-центр: новости, статистика
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