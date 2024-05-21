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Прогнозы и ставки на футбол

​Эксперты назвали победителя Лиги Европы

21 Мая 2024 • 18:01 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
1 4.30 X 3.70 2 1.80
22.05 22:00

Эксперты букмекерских контор дали прогноз на финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Аталанта» и «Байер». Встреча состоится в среду, 22 мая 2024 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов «Байер» добьется победы в предстоящем матче в основное время с вероятностью в 52,9%, а вот победа «Аталанты» оценена в 21,7%, ничейный исход в основное время возможен с вероятностью в 25,4%.

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АТАЛАНТА БАЙЕР Л
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Итоговая победа «Аталанты» оценена в 32,9%, а вот победа немецкого коллектива – 67,1%.

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22:00 22.05.2024 Аталанта - Байер Л 4.3 3.7 1.8
  Матч-центр: новости, статистика

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Источник 1 Реклама, winline.ru
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Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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