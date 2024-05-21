​Эксперты назвали победителя Лиги Европы

Эксперты букмекерских контор дали прогноз на финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Аталанта» и «Байер». Встреча состоится в среду, 22 мая 2024 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов «Байер» добьется победы в предстоящем матче в основное время с вероятностью в 52,9%, а вот победа «Аталанты» оценена в 21,7%, ничейный исход в основное время возможен с вероятностью в 25,4%.

Итоговая победа «Аталанты» оценена в 32,9%, а вот победа немецкого коллектива – 67,1%.

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