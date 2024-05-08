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Ставка и прогноз на матч Туран – Жетысу чемпионата Казахстана — 11 мая 2024

08 Мая 2024 • 22:08 Комментировать

11 мая «Туран» примет у себя дома «Жетысу» в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана. Наш портал решил подготовить для вас прогноз на предстоящий футбольный поединок.

«Туран»

По итогам семи сыгранных туров «Туран» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своей копилке семь набранных очков. Такое количество баллов «Туран» заработал за счёт двух побед и одной ничьей. В остальных четырёх встречах команда потерпела поражения от соперников.

«Жетысу»

В нынешнем розыгрыше Казахстанской премьер-лиги «Жетысу» провёл шесть матчей, в трёх из них клуб вышел победителем, один раз поделил очки с соперником и уступил в двух остальных играх. На данный момент «Жетысу» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея на счету десять баллов.

Статистика и цифры

  • «Туран» проиграл четыре из пяти последних матчей;
  • У «Жетысу» две победы в трёх минувших играх;
  • Команды шесть раз встречались на футбольном поле;
  • Ни разу «Туран» и «Жетысу» не обменивались голами.

Прогноз

Думаю, что по традиции мы не увидим от команд обоюдных голов. Кроме того, считаю, что встреча не будет результативной.

Прогноз: «Жетысу» не проиграет и тотал голов меньше 2,5
2.30 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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Тальерес Кордоба
Брайтон
Гройтер Фюрт
Сан-Лоренсо Альмагро
Магдебург
Байер Л
Штутгарт
Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Фрозиноне
Олимпиакос
Рома
Алавес
Марсель
Расинг Авельянеда
Стронгест
Интер Милан
Аталанта
Спортиво Триниденсе
Кобресал
Централ Кост Маринерс
ФК Сидней
Читтаделла
Кремонезе
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
Бока Хуниорс
Коло-Коло
Серро Портеньо
Альянса Лима
ЦСКА Москва
Антверпен
Аль-Иттифак
Ред Булл Брагантино
Рубин
Мильонариос
Силькеборг
Боливар
Ахмат
Аль-Ахдуд
Арарат
Пюник
Витебск
Днепр Могилёв
ЛДУ Кито
Жирона
Минск
Краснодар
Эстудиантес Ла-Плата
Барселона Гуаякиль
Сморгонь
Козенца
Комо
Ливерпуль Монтевидео
АГФ Орхус
Аль-Наср Эр-Рияд
Индепендьенте дель Валле
Юнион Сент-Жиллуаз
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