Ставка и прогноз на матч Туран – Жетысу чемпионата Казахстана — 11 мая 2024

11 мая «Туран» примет у себя дома «Жетысу» в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана. Наш портал решил подготовить для вас прогноз на предстоящий футбольный поединок.

«Туран»

По итогам семи сыгранных туров «Туран» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своей копилке семь набранных очков. Такое количество баллов «Туран» заработал за счёт двух побед и одной ничьей. В остальных четырёх встречах команда потерпела поражения от соперников.

«Жетысу»

В нынешнем розыгрыше Казахстанской премьер-лиги «Жетысу» провёл шесть матчей, в трёх из них клуб вышел победителем, один раз поделил очки с соперником и уступил в двух остальных играх. На данный момент «Жетысу» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея на счету десять баллов.

Статистика и цифры

«Туран» проиграл четыре из пяти последних матчей;

У «Жетысу» две победы в трёх минувших играх;

Команды шесть раз встречались на футбольном поле;

Ни разу «Туран» и «Жетысу» не обменивались голами.

Прогноз

Думаю, что по традиции мы не увидим от команд обоюдных голов. Кроме того, считаю, что встреча не будет результативной.