Ставка и прогноз на матч Туран – Жетысу чемпионата Казахстана — 11 мая 2024

11 мая «Туран» примет у себя дома «Жетысу» в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана. Наш портал решил подготовить для вас прогноз на предстоящий футбольный поединок.
«Туран»
По итогам семи сыгранных туров «Туран» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального чемпионата, имея в своей копилке семь набранных очков. Такое количество баллов «Туран» заработал за счёт двух побед и одной ничьей. В остальных четырёх встречах команда потерпела поражения от соперников.
«Жетысу»
В нынешнем розыгрыше Казахстанской премьер-лиги «Жетысу» провёл шесть матчей, в трёх из них клуб вышел победителем, один раз поделил очки с соперником и уступил в двух остальных играх. На данный момент «Жетысу» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея на счету десять баллов.
Статистика и цифры
- «Туран» проиграл четыре из пяти последних матчей;
- У «Жетысу» две победы в трёх минувших играх;
- Команды шесть раз встречались на футбольном поле;
- Ни разу «Туран» и «Жетысу» не обменивались голами.
Прогноз
Думаю, что по традиции мы не увидим от команд обоюдных голов. Кроме того, считаю, что встреча не будет результативной.