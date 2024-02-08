Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Байер» – «Бавария»

Амбассадор БК «Мелбет» и комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов ожидает, что «Бавария» вернет себе лидерство в чемпионате после матча с «Байером».
10 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Германии по футболу состоится матч «Байер» – «Бавария». Встречаются два лидера чемпионата: «Байер» идет на первом месте, имея в активе 52 очка, «Бавария» находится, чуть позади, на второй строчке с 50-ю очками. В первом круге командам не удалось выявить победителя, матч завершился со счетом 2:2.
Амбассадор букмекерской компании «Мелбет» и комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов поделился своим прогнозом на исход предстоящего матча:
«Для справки: «Бавария» не может обыграть «Байер» с сентября 2022-го. Есть мнение, что в случае победы «Байера» этот матч станет золотым. При всей гениальности Харри Кейна, нынешняя «Бавария» играет нестабильно, относительно самой себя в последние годы, и отыграть 5 очков у такого «Байера», идущего без спада, не получится, но… всегда есть но. Любая серия заканчивается, серия без поражений для Хаби Алосно закончится в этом матче. Просто потому что это «Бавария». Спорим, что мюнхенцы после этой игры выйдут на первое место, а в концовке сгорят какому-нибудь «Фрайбургу» и отдадут чемпионство. И потом, такого коэффициента на победу «Баварии» я не видел давно. П2 за 2,55. Надо брать.»
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|1
|X
|2
|20:30 10.02.2024
|Байер Л - Бавария
|2.6
|3.85
|2.45
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