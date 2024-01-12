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Амбассадор БК «Мелбет» Сергей Дурасов дал неожиданный прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

12 Января 2024 • 11:56 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 5.50 X 4.40 2 1.55
13.01 20:30

Амбассадор БК «Мелбет» и комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов верит, что «Ньюкасл Юнайтед» сможет зацепиться за ничью в мачте против «Манчестер Сити».

13 января в рамках 21 тура Чемпионата Англии по футболу состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити». «Сороки» в последних пяти домашних матчах победили четырежды, оступившись лишь в 19 туре против «Ноттингем Форест». У «Горожан» 3 победы в последних пяти гостевых матчах чемпионата. Манчестер Сити победа нужна, чтобы сократить отставание от первого места до двух очков, в то время, как Ньюкаслу нужно набирать очки, чтобы не выпасть из первой десятки чемпионата.

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Амбассадор букмекерской компании «Мелбет» и комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов поделился своим прогнозом на исход предстоящего матча:

«Ньюкасл» не обыгрывает «Сити» в чемпионате уже 5 лет. Победы не случится и на этот раз, но легкой прогулки для опять разучившегося проигрывать «Сити» не будет. Второй состав, как это было в их последнем матче кубка лиги, Пеп выставлять не станет, слишком важный отрезок чемпионата. Тем не менее, хозяева пободаются, важно прервать серию из поражений в чемпионате, а приятнее всего это сделать в матче с абсолютным фаворитом. Рискну предположить, что в этом матче будет ничья. Ещё неплохой вариант для отдельной ставки: обе забьют. Весело будет.»

Коэффициенты на игру

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20:30 13.01.2024 Ньюкасл - Манчестер Сити 5.5 4.4 1.55
  Матч-центр: новости, статистика

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Источник 2 Реклама, fon.bet

Сбудется ли прогноз Сергея Дурасова на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»?
Да Нет
РезультатыАрхив
Прогноз: Матч завершиться вничью
4.50 ПОСТАВИТЬ!
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