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Тукманов назвал, что нового внёс Ивич в игру «Краснодара» эксклюзив

09 Января 2024 • 19:45 Комментировать

Бывший презент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в первой половине чемпионата России.

«Что нового увидел при Ивиче? Кажется, что ребятам нравится играть в футбол. Не просто работать, играя в футбол, как профессия, от игры получают удовольствие. Мне кажется, что Ивич сумел ребятам сказать, что в футболе можно сражаться и биться, но футбол – это игра. «Краснодар» этим подкупает», — сказал Тукманов.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича завершил первую часть сезона-2023/24 на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» после 18 туров набрали 38 очков, а у ближайшего преследователя, «Зенита», на два очка меньше.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Тукманов РПЛ Владимир Ивич ещё теги
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