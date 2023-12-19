Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления «Сочи» в первой части сезона, а также порассуждал о приходе нового тренера и путях выхода из сложной ситуации.

- Почему «Сочи» так неудачно выступил в первой части сезона?

- Тут комплекс причин. Так бывает, что после успешного выступления в одном из чемпионатов наступает спад в отношении футболистов к себе. Они отдалились от тренерского штаба. Может быть, были занижены требования к игрокам, они не смогли самостоятельно перейти на новые рельсы и поддержать удачное прошлогоднее шествие. Какая-то группа ребят потеряла свой игровой уровень, и мы уже начинаем забывать о тех игроках, которые давали хороший результат еще недавно. Некоторые футболисты просто постарели, и поэтому их игровой уровень снизился. Плюс, мне кажется, какие-то организационные вопросы не были решены, отсюда и такой результат.

- Каким вы видите потенциал этой команды?

- Надо стабилизировать тренерский состав. Уж больно легко и свободно меняются наставники. Им просто некогда разобраться в ситуации.

- Что думаете о приходе в команду нового тренера испанца Морено?

- Будем надеяться, что клуб выбрал ту группу тренеров, которая сдвинет команду вперед. Но у меня эти люди не вызывают особого оптимизма.

- Почему?

- Если бы команда находилась в середине таблицы – это одно, а на последнем месте надо менять многое – если не все – кардинально. Человек должен знать проблемы команды и то, что происходит в нашем футболе, чтобы понять, за счет чего можно изменить эту ситуацию. А новым людям нужно время. Не так просто быстро разобраться. Если бы Морено пришел в «Оренбург», который как-то барахтается - это одно, а тут надо пытаться вытащить команду с последнего места.

- Пишут, что Ерохин и Чистяков могут перейти в «Сочи». Как оцените такие трансферы?

- Конечно, это было бы усиление. Это два серьезных футболиста, знающих цену победам. Они имеют хороший эмоциональный настрой, потому что не привыкли в «Зените» проигрывать. Их приучили, что каждая игра самая главная.

- Не считаете, что для этих футболистов «Сочи» - это не шаг назад?

- Ну раз они приняли такое решение, наверное, им хочется играть, вместо того, чтобы сидеть на лавке. Сейчас не до эмоционального восприятия клуба. Главное – спортивная составляющая.

- Сможет ли «Сочи» спастись, или шансы на это мизерные?

- Если начнут всех обыгрывать, то все возможно. Можно и спастись, тем более, впереди три месяца перерыва, за которые все можно поменять. Не стал бы говорить, что это бесполезное дело.

Елена Григорьевская