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Ставка и прогноз на матч Челси – Ньюкасл Кубка лиги – 19 декабря 2023

18 Декабря 2023 • 20:04 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
1 1.83 X 3.85 2 4.30
19.12 23:00

Во вторник, 19 декабря лондонский «Челси» в рамках Кубка английской лиги будет принимать «Ньюкасл». Команды дошли до стадии четвертьфинала турнира, а наш портал подготовил прогноз на грядущий матч.

«Челси»

Лондонцы в прошлом раунде турнира выбили из него «Блэкберн». Ранее в турнире «синие» огорчили «Брайтон» и «Уимблдон», пропустив за три матча совокупно лишь раз. Однако игра Кубка лиги – событие довольно редкое в жизни «синих». Гораздо чаще эта команда играет в АПЛ, где может выдать сначала героическую ничью с действующим чемпионом Англии, а после – унылое поражение. В последних семи официальных матчах у «Челси» лишь три победы, одна ничья и три поражения. И всего лишь раз лондонцы оставили свои ворота «сухими» в минувшие выходные в игре против «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

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«Ньюкасл»

Измождённый травмами «Ньюкасл» недавно вылетел не только из Лиги чемпионов, но из всех еврокубков в целом. А значит, мотивации на этот трофей у команды Эдди Хау должно стать на чуточку больше. Однако послужной список побед в Кубке лиги у «сорок» побольше в этом розыгрыше, чем у «Челси», команда Хау выбила из турнира «Манчестер Сити», а после – «Манчестер Юнайтед» с общим счётом 4:0. Однако в последних официальных матчах «сороки» также регулярно пропускают, как и их оппоненты. Так, в последних семи матчах на официальном уровне «Ньюкасл» не пропустил лишь в двух.

Статистика и цифры

  • «Челси» и «Ньюкасл» встречались в АПЛ менее месяца назад, «сороки» победили – 4:1;
  • «Ньюкасл» не проигрывает «Челси» три последних официальных матча подряд;
  • «Челси» не пропустил лишь в одном из семи матчей с последней игры в Кубке лиги;
  • «Ньюкасл» пропускал в пяти из семи последних официальных встреч.

Прогноз

Как нам кажется, обе команды распечатают ворота друг друга как минимум по разу. И для «синих», и для «сорок» Кубок лиги – отличный шанс на трофей, которых в футболе много не бывает. Неплохим выглядит прогноз на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.8.

Коэффициенты на игру

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23:00 19.12.2023 Челси - Ньюкасл 1.83 3.85 4.3
  Матч-центр: новости, статистика

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Прогноз: Обе забьют
1.80 ПОСТАВИТЬ!
Все прогнозы на спортивные события, размещенные на сайте не являются индивидуальными рекомендациями. Все риски при совершении ставок пользователи берут на себя. Слова «надёжный», «точный», «верный» и другие применительно к прогнозам отражают только мнение автора и являются фигурой речи, а не конечной оценкой вероятности срабатывания.
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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