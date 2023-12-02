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Дьяков — о Ромащенко: Любой матч может стать последним для него в «Ахмате»

02 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
1 3.05 X 3.60 2 2.30
Через 22 ч. 39 мин.

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о главном тренере «Ахмата» Мирославе Ромащенко.

Завтра, 3 декабря, грозненский клуб сыграет против московского «Спартака».

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Экс-игрок сборной России отметил, что в Грозном всегда было тяжело играть, но сейчас команда проявляет себя не самым лучшим образом, испытывая колоссальный спад, ведь нет ни игры, ни результата.

«Любой матч может стать последним для Ромащенко. Для «Спартака» это тоже важный матч. Посмотрим, как они справятся, потому что тоже выглядят очень нестабильно в этом сезоне», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, что «Ахмат» после 16 проведенных туров находится в зоне вылета. 

Коэффициенты на игру

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19:00 03.12.2023 Ахмат - Спартак Москва 3.05 3.6 2.3
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Источник 1 Реклама, winline.ru
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