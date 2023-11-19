Родолфо — о ретроматче: «Думаю, смогу отыграть 20 минут»

Бывший защитник московского «Локомотива» Родолфо поделился ожиданиями от предстоящего ретроматча против столичного ЦСКА.

Бразилец отметил, что еще не разговаривал с Юрием Сёминым, который будет возглавлять легенд «железнодорожников», но дал понять, что будет рад видеть его.

«Вообще посетить Москву — это прекрасно, а по такому поводу — отлично. Думаю, что смогу отыграть минут 20 на поле (смеется). Я давно закончил карьеру, не в оптимальной форме», - приводит слова Родолфо «Спорт-Экспресс».

Поединок между легендами московских команд состоится сегодня, 19 ноября, на «РЖД Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по столичному времени.