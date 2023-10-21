​Унион Берлин — Штутгарт: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 21 октября 2023

«Штутгарт» встретится в Берлине с местным «Унионом» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Наш портал предлагает вашему вниманию прогноз на игру.

«Унион»

Столичный клуб располагается на 13-й строчке в таблице чемпионата Германии. Команда Урса Фишера стартовала в новом розыгрыше турнира с двух побед, однако после этого потерпела пять поражений подряд. 7 октября «Унион» провел гостевой матч в Дортмунде, где проиграл местной «Боруссии» со счетом 2:4. У берлинского клуба точными ударами отметились Робин Госенс и Леонардо Бонуччи, который реализовал пенальти.

«Штутгарт»

Этот клуб продолжает удивлять на старте нынешнего сезона. Команда выдала серию из пяти побед, благодаря чему поднялась. «Штутгарт» отстает от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда на два очка, а от «Байера» — на одно. В прошлом туре команда Себастьяна Хёнесса обыграла на своем поле «Вольфсбург». Хозяева проигрывали после первой половины, однако после перерыв забили три мяча усилиями Серу Гирасси, который в нынешнем сезоне просто феерит. В настоящий момент победная серия «Штугарта» насчитывает пять матчей.

Статистика и цифры:

«Унион» — фаворит матча по версии букмекеров.

В последних пяти очных встречах «Унион» одержал три победы, соперник — ни одной.

В предыдущем игре «Унион» справился с соперником — победа со счетом 2:0.

Прогноз

Отдам предпочтение хозяевам. Да, «Штутгарт» в этом сезоне хорош, однако и «Униону» есть сто показать. Сейчас гостевая команда занимает третье место в таблице, однако ей наверняка придется нелегко.