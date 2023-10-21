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​Унион Берлин — Штутгарт: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 21 октября 2023

21 Октября 2023 • 03:56 Комментировать
Унион Берлин
...
Штутгарт
Через 11 ч. 36 мин.

«Штутгарт» встретится в Берлине с местным «Унионом» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Наш портал предлагает вашему вниманию прогноз на игру.

«Унион»

Столичный клуб располагается на 13-й строчке в таблице чемпионата Германии. Команда Урса Фишера стартовала в новом розыгрыше турнира с двух побед, однако после этого потерпела пять поражений подряд. 7 октября «Унион» провел гостевой матч в Дортмунде, где проиграл местной «Боруссии» со счетом 2:4. У берлинского клуба точными ударами отметились Робин Госенс и Леонардо Бонуччи, который реализовал пенальти.

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УНИОН БЕРЛИН ШТУТГАРТ
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«Штутгарт»

Этот клуб продолжает удивлять на старте нынешнего сезона. Команда выдала серию из пяти побед, благодаря чему поднялась. «Штутгарт» отстает от лидирующей «Боруссии» из Дортмунда на два очка, а от «Байера» — на одно. В прошлом туре команда Себастьяна Хёнесса обыграла на своем поле «Вольфсбург». Хозяева проигрывали после первой половины, однако после перерыв забили три мяча усилиями Серу Гирасси, который в нынешнем сезоне просто феерит. В настоящий момент победная серия «Штугарта» насчитывает пять матчей.

Статистика и цифры:

  • «Унион» — фаворит матча по версии букмекеров.
  • В последних пяти очных встречах «Унион» одержал три победы, соперник — ни одной.
  • В предыдущем игре «Унион» справился с соперником — победа со счетом 2:0.

Прогноз

Отдам предпочтение хозяевам. Да, «Штутгарт» в этом сезоне хорош, однако и «Униону» есть сто показать. Сейчас гостевая команда занимает третье место в таблице, однако ей наверняка придется нелегко.

Прогноз: Победа «Униона»
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Унион Берлин прогнозы на футбол Штутгарт
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2.01
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Боруссия Д Боруссия Д
Вердер Вердер
1
0
1.32 6.20 8.50
Видео
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Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.07 3.60 3.70
Видео
21.10.23 в 14:00
Рубин Рубин
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3.40 3.60 2.18
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Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 6.00 9.80
Видео
21.10.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.65 2.65
Видео
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Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
1.43 5.40 6.80
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21.10.23 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.46 4.80 7.40
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ПСЖ ПСЖ
Страсбург Страсбург
1.30 6.20 10.00
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21.10.23 в 19:00
Балтика Балтика
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3.90 3.50 2.05
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21.10.23 в 19:00
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21.10.23 в 19:30
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21.10.23 в 19:30
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Реал Мадрид Реал Мадрид
3.30 3.55 2.23
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Торино
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Бавария
Эвертон
Ростов
Мельбурн Виктори
Коньяспор
ПСЖ
Антальяспор
Борнмут
Брайтон
Пендикспор
Унион Берлин
Майнц
Верона
Бешикташ
Байер Л
Штутгарт
Бёрнли
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Ноттингем Форест
Брентфорд
Марсель
Страсбург
Севилья
Мальорка
Интер Милан
Реал Мадрид
Сидней
Сельта
Вулверхэмптон
Ризеспор
Хоффенхайм
Фрайбург
Сассуоло
Кайсериспор
Наполи
Атлетико М
Бетис
Галатасарай
Реал Сосьедад
Ницца
Хетафе
ЦСКА Москва
Локомотив Москва
Айнтрахт Фр
Рубин
Вольфсбург
БАТЭ
Ахмат
Сиэтл Саундерс
Оренбург
Дармштадт
Краснодар
Пари НН
Факел
Вестерн Юнайтед
Славия Мозырь
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
РБ Лейпциг
Цинциннати
Атланта Юнайтед
Сочи
Газиантеп
Интер Майами
Макартур
Шарлотт
Сент-Луис Сити
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