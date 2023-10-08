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Сегодня «Спартак» примет ЦСКА в 11-м туре РПЛ

08 Октября 2023 • 09:54 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 8 ч. 35 мин.

Сегодня, 8 октября, «Спартак» в рамках 11-го тура РПЛ на своём поле примет ЦСКА. Встреча состоится в 19:00 мск и пройдёт на «Открытие Арене». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России идёт выше, однако у команд одинаковое количество очков. «Красно-белые» располагаются выше по лучшим дополнительным показателям. Обе команды провели свои матчи в рамках 5-го тура Кубка России на неделе. Команда Гильермо Абаскаля без шансов проиграла «Динамо» со счётом 0:3. ЦСКА под руководством Владимира Федотова в серии пенальти уступила «Факелу» (1:1, 2:4 по пенальти).

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Эксперты выставляют «Спартак» фаворитом матча. Победа команды оценивается коэффициентом 2,4. Вероятность победы ЦСКА составляет коэффициент 2,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. Смотреть прогнозы на матч можно здесь.


Коэффициенты на игру

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19:00 08.10.2023 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2.4 3.75 2.85
  Матч-центр: новости, статистика

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Прогнозы на матчи
ПЕК Зволле
1.90
Фейеноорд
ПЕК Зволле
Фейеноорд
Тотал больше 3.5 голов
13:15
Ризеспор
2.16
Самсунспор
Ризеспор
Самсунспор
Победа «Ризеспора»
13:30
Пари НН
1.85
Крылья Советов
Пари НН
Крылья Советов
Оба клуба забьют в матче
14:00
Пари НН
1.92
Крылья Советов
Пари НН
Крылья Советов
Обе забьют
14:00
Марсель
1.77
Гавр
Марсель
Гавр
Победа «Марселя» с форой голов (-1)
14:00
Пари НН
10.00
Крылья Советов
Пари НН
Крылья Советов
Точный счёт — 1:2
14:00
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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