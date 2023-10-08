Сегодня «Спартак» примет ЦСКА в 11-м туре РПЛ

Сегодня, 8 октября, «Спартак» в рамках 11-го тура РПЛ на своём поле примет ЦСКА. Встреча состоится в 19:00 мск и пройдёт на «Открытие Арене». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России идёт выше, однако у команд одинаковое количество очков. «Красно-белые» располагаются выше по лучшим дополнительным показателям. Обе команды провели свои матчи в рамках 5-го тура Кубка России на неделе. Команда Гильермо Абаскаля без шансов проиграла «Динамо» со счётом 0:3. ЦСКА под руководством Владимира Федотова в серии пенальти уступила «Факелу» (1:1, 2:4 по пенальти).

Эксперты выставляют «Спартак» фаворитом матча. Победа команды оценивается коэффициентом 2,4. Вероятность победы ЦСКА составляет коэффициент 2,85. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. Смотреть прогнозы на матч можно здесь.

Коэффициенты на игру

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