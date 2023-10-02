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Кимиих поделился ожиданиями от матча против «Копенгагена»

02 Октября 2023 • 23:52 Комментировать
Копенгаген
...
Бавария
1 13.00 X 7.10 2 1.22
Через 21 ч. 13 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена».

«Мы знаем Мохаммеда Эльюнусси (прим. - нападающего «Копенгагена») по Бундеслиге. Наш видеоанализ состоится сегодня вечером и завтра. Мы знаем, что «Копенгаген» очень хорош дома, в прошлом сезоне он не проигрывал на своём стадионе в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому нам нужно быть хорошо подготовленными», - заявил Киммих на пресс-конференции.

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Напомним, что поединок состоится завтра, 3 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени. 

Коэффициенты на игру

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22:00 03.10.2023 Копенгаген - Бавария 13 7.1 1.22
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Источник 1 Реклама, winline.ru
Источник 2 Реклама, fon.bet

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Копенгаген Йозуа Киммих
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1
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2
13.39
7.31
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс
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02:00
Атлетико Тукуман
1.80
Сентраль Кордоба СдЕ
Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба СдЕ
Победит «Атлетико»
03:00
Урал
1.78
Рубин
Урал
Рубин
«Урал» не проиграет + тотал голов (3,5) меньше
15:00
Зенит
2.40
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Зенит
Балтика
Победа «Зенита» + индивидуальный тотал голов (2,5) больше
17:15
Локомотив Москва
1.85
Ростов
Локомотив Москва
Ростов
Победа «Локомотива» + индивидуальный тотал голов (1,5) больше
17:15
Унион Берлин
2.15
Брага
Унион Берлин
Брага
Индивидуальный тотал голов «Браги» (1) больше
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Брага Брага
1.75 3.90 5.00
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