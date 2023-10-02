Кимиих поделился ожиданиями от матча против «Копенгагена»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против датского «Копенгагена».

«Мы знаем Мохаммеда Эльюнусси (прим. - нападающего «Копенгагена») по Бундеслиге. Наш видеоанализ состоится сегодня вечером и завтра. Мы знаем, что «Копенгаген» очень хорош дома, в прошлом сезоне он не проигрывал на своём стадионе в групповом этапе Лиги чемпионов, поэтому нам нужно быть хорошо подготовленными», - заявил Киммих на пресс-конференции.

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Напомним, что поединок состоится завтра, 3 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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