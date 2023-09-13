Аль-Охдуд — Аль-Иттихад Джидда: прогноз и ставка на матч 14 сентября 2023 года чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» проведет матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии на выезде с «Аль-Охдудом». Наш спортивный портал предлагает вашему вниманию прогноз на игру.

«Аль-Охдуд»

Этот клуб располагается на 13-й строчке в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда провела пять матчей в нынешнем сезоне и набрала четыре очка. В предыдущем туре «Аль-Охдуд» одержал первую победу в нынешнем сезоне — он одолел на выезде «Аль-Рияд» (1:0). Единственный мяч забил камерунский нападающий Леандре Тавамба. К слову, это его второй гол в нынешнем розыгрыше турнира. А перед этим «Аль-Охдуд» потерпел три поражения подряд.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» прекрасно стартовал в новом сезоне — четыре победы подряд. Правда, в предыдущем туре команда португальского тренера Нуну Эшпириту Санту проиграла на своем поле «Аль-Хилялю» (3:4) и упала на третье место в таблице. При этом хозяева здорово провели первый тайм, который забрали со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромариньо, Карим Бензема и Абдерразак Хамдалла. Однако после перерыва гости ответили тремя голами и вырвала победу. Сейчас «Аль-Иттихад» отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» всего лишь на одно очко.

Статистика и цифры:

Букмекеры считают «Аль-Иттихад» фаворитом предстоящего матча.

Ранее команды друг с другом не встречались.

«Аль-Иттихад» одержал четыре победы в последних пяти матчах.

«Аль-Охдуд» потерпел три поражения в последних четырех встречах.

Прогноз

Мне кажется, нас ждет результативный матч. Считаю, соперники забьют не меньше трех мячей. Конечно, в первую очередь жду результативных ударов от гостей, у которых более серьезная команда.