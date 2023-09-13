Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
  1. Главная
  2. Прогнозы
  3. «Аль-Охдуд» - «Аль-Иттихад Джидда»
Прогнозы и ставки на футбол

Аль-Охдуд — Аль-Иттихад Джидда: прогноз и ставка на матч 14 сентября 2023 года чемпионата Саудовской Аравии

13 Сентября 2023 • 21:58 Комментировать
Аль-Охдуд
...
Аль-Иттихад Джидда
Через 18 ч. 51 мин.

«Аль-Иттихад» проведет матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии на выезде с «Аль-Охдудом». Наш спортивный портал предлагает вашему вниманию прогноз на игру.

«Аль-Охдуд»

Этот клуб располагается на 13-й строчке в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда провела пять матчей в нынешнем сезоне и набрала четыре очка. В предыдущем туре «Аль-Охдуд» одержал первую победу в нынешнем сезоне — он одолел на выезде «Аль-Рияд» (1:0). Единственный мяч забил камерунский нападающий Леандре Тавамба. К слову, это его второй гол в нынешнем розыгрыше турнира. А перед этим «Аль-Охдуд» потерпел три поражения подряд.  

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ОХДУД АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА
Реклама, fon.bet

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» прекрасно стартовал в новом сезоне — четыре победы подряд. Правда, в предыдущем туре команда португальского тренера Нуну Эшпириту Санту проиграла на своем поле «Аль-Хилялю» (3:4) и упала на третье место в таблице. При этом хозяева здорово провели первый тайм, который забрали со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Ромариньо, Карим Бензема и Абдерразак Хамдалла. Однако после перерыва гости ответили тремя голами и вырвала победу. Сейчас «Аль-Иттихад» отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» всего лишь на одно очко.

Статистика и цифры:

  • Букмекеры считают «Аль-Иттихад» фаворитом предстоящего матча.
  • Ранее команды друг с другом не встречались.
  • «Аль-Иттихад» одержал четыре победы в последних пяти матчах.
  • «Аль-Охдуд» потерпел три поражения в последних четырех встречах.

Прогноз

Мне кажется, нас ждет результативный матч. Считаю, соперники забьют не меньше трех мячей. Конечно, в первую очередь жду результативных ударов от гостей, у которых более серьезная команда.

Прогноз: Тотал больше 3 голов
1.80 ПОСТАВИТЬ!
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
прогнозы на футбол Аль-Иттихад Джидда Аль-Охдуд
Делайте ставку на матч
1
X
2
pinnacle
12.28
7.34
1.19
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Прогнозы на матчи
Химнасия Ла-Плата
2.60
Велес Сарсфилд
Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд
Победит «Велес Сарсфилд»
00:00
Сармьенто
3.00
Сентраль Кордоба СдЕ
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья в матче
02:00
Фламенго
1.88
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Тотал забитых мячей больше 2,5
03:30
Интернасьонал Порту Алегре
2.20
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
Победит «Интернасьонал»
03:30
Аль-Охдуд
1.80
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Охдуд
Аль-Иттихад Джидда
Тотал больше 3 голов
18:00
Платенсе
1.89
Ланус
Платенсе
Ланус
Тотал забитых мячей больше 2-х
15.09 в 01:00
Все прогнозы
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ОХДУД АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА
Реклама, fon.bet
Футбол онлайн
Окончен
Ротор Ротор
Легион Махачкала Легион Махачкала
3
0
Видео
Окончен после пенальти
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
Уфа Уфа
0
0
Видео
Окончен после пенальти
Леон Сатурн Леон Сатурн
Химик-Август Химик-Август
0
0
Видео
Окончен после пенальти
Велес Москва Велес Москва
Знамя Труда Знамя Труда
1
1
Видео
14.09.23 в 16:30
Амкар Пермь Амкар Пермь
Челябинск Челябинск
Видео
Все матчи
Турниры:
Россия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Испания. Ла Лига Испания. Ла Лига
Португалия. Примейра-лига Португалия. Примейра-лига
Аргентина Аргентина
Бразилия Бразилия
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Команды:
Фламенго
Динамо Москва
Ливерпуль
Манчестер Сити
Ньюкасл
Астон Вилла
Вест Хэм
Боавишта
Кристал Пэлас
Брентфорд
Барселона
Индепендьенте Авельянеда
Спортинг Л
Бенфика
Велес Сарсфилд
Химнасия Ла-Плата
Визела
Вулверхэмптон
Атлетико М
Бетис
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
Валенсия
Порту
Уракан
Ланус
Шавиш
Аль-Охдуд
Пари НН
Морейренсе
Сармьенто
Сентраль Кордоба СдЕ
Платенсе
Эштрела
Аль-Иттихад Джидда
,