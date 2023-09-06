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Прогнозы и ставки на футбол

В «Арисе» рассказали о задачах команды в Лиге Европы

06 Сентября 2023 • 22:13 Комментировать
Спарта Прага
...
Арис Лимассол
21.09 22:00

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о задачах кипрской команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Специалист отметил, что мало кто ожидал, что его клуб будет выступать в групповом этапе турнира.

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«Для нас участие в этом турнире очень важно. Постараемся набрать как можно больше очков. Посмотрим, как карта ляжет», - приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, что «Арис» попал в группу С, где также будут играть шотландский «Рейнджерс», испанский «Бетис» и пражская «Спарта», с которой у него будет первый матч, назначенный на 21 сентября. 

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