Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
  1. Главная
  2. Прогнозы
  3. «Краснодар» - «Спартак Москва»
Прогнозы и ставки на футбол

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Дуарте – это издевательство над «Спартаком», Абаскаль игнорирует россиян» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 00:34 Комментировать
Краснодар
2:0
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:0).

- Настроение пропало, когда увидел, как Дуарте играет. Это же просто издевательство над командой и над футболом. Перед матчем мы говорили с ребятами, и я сказал, что у «Краснодара» есть шансы, если за «Спартак» выйдет этот человек. Привёз первый гол, мимо мяча махнул, упал. Не знаю, как он может в «Спартаке» играть.

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА

«Спартак», честно говоря, разочаровал. Когда Абаскаль только пришёл, у него вроде было всё по-честному, а теперь, по-моему, он игнорирует российских футболистов, лишь бы легионеров ставить. На Кубок с «Динамо» они здорово сыграли, с желанием, приятно смотреть было. Как и на «Крылья Советов» против «Факела». А про «Спартак» не скажешь, что он играл с «Краснодаром» с удовольствием.

Коэффициенты на игру

Делайте ставки на    1 X 2
20:00 02.09.2023 Краснодар - Спартак Москва 2.5 3.2 3
  Матч-центр: новости, статистика

Где смотреть матч бесплатно?

У букмекеров, после быстрой регистрации:

Источник 1 Источник 2

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Гильермо Абаскаль Алексис Дуарте
Делайте ставку на матч
1
X
2
2.53
3.23
3.03
 pinnacle
2.25
3.85
2.97
 bet-boom
2.45
3.14
2.94
Сделать ставку на матч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Прогнозы на матчи
Нью-Инглэнд Революшн
1.85
Остин
Нью-Инглэнд Революшн
Остин
Тотал забитых мячей больше 3-х
02:30
Цинциннати
3.15
Орландо Сити
Цинциннати
Орландо Сити
Победит «Орландо Сити» с форой (0)
02:30
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.07
Фламенго
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
Тотал забитых мячей больше 2,5
03:00
Спортинг Канзас-Сити
2.00
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
Сент-Луис Сити
Ничья или победа «Сент-Луис Сити»
03:30
Велес Сарсфилд
3.15
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Тотал забитых мячей больше 3-х
03:30
Реал Солт-Лейк
1.65
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
Победит «Реал Солт-Лейк»
04:30
Все прогнозы
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
3
0
1.90 3.60 4.40
Видео
Окончен
Алания Алания
Енисей Енисей
2
1
1.96 3.35 4.10
Видео
Окончен
Боруссия М Боруссия М
Бавария Бавария
1
2
7.40 6.40 1.36
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
2.60 3.75 2.65
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Лацио Лацио
1
2
1.73 4.00 4.90
Видео
Окончен
Монако Монако
Ланс Ланс
3
0
2.32 3.80 3.00
Видео
03.09.23 в 13:00
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 15:15
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.54 4.90 5.60
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 18:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 4.10 3.95
Видео
03.09.23 в 19:30
Атлетико М Атлетико М
Севилья Севилья
1.60 4.30 5.80
Видео
03.09.23 в 19:30
Интер Милан Интер Милан
Фиорентина Фиорентина
1.73 4.00 4.90
Видео
03.09.23 в 20:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.48 3.70 2.80
Видео
03.09.23 в 21:45
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
3.60 4.40 1.91
Видео
03.09.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
5.20 3.95 1.72
Видео
03.09.23 в 22:00
Осасуна Осасуна
Барселона Барселона
4.70 3.95 1.76
Видео
Все матчи
Турниры:
Россия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Германия. Бундеслига Германия. Бундеслига
Нидерланды. Эредивизие Нидерланды. Эредивизие
Испания. Ла Лига Испания. Ла Лига
Франция. Лига 1 Франция. Лига 1
Португалия. Примейра-лига Португалия. Примейра-лига
Турция Турция
Россия. Мелбет-Первая лига Россия. Мелбет-Первая лига
Аргентина Аргентина
Бразилия Бразилия
США. МЛС США. МЛС
Команды:
Фламенго
Флуминенсе
Крузейро
Лос-Анджелес Гэлакси
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Балтика
Зенит
Динамо Москва
Лион
Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Ростов
Монпелье
Ривер Плейт
ПСЖ
Волендам
Фортуна Ситтард
Коритиба Парана
Институто Кордоба
Унион Берлин
Брага
Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре
Бешикташ
Кристал Пэлас
Фенербахче
Лас-Пальмас
Форталеза Сеара
Лорьян
Мец
Лилль
Страсбург
Тулуза
АЗ Алкмаар
Барселона
Севилья
Мальорка
Расинг Авельянеда
Спортинг Л
Гремио
Банфилд
Велес Сарсфилд
Истанбулспор
Самсунспор
Вулверхэмптон
Анкарагюджю
Реймс
Кёльн
Аякс
Витесс
Фейеноорд
Твенте
Утрехт
Сивасспор
Атлетик Б
Атлетико М
Осасуна
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
Порту
Бока Хуниорс
Ницца
Архентинос Хуниорс
ЦСКА Москва
Клермон
Хатайспор
Гавр
Адана Демирспор
Локомотив Москва
Айнтрахт Фр
Ред Булл Брагантино
Шинник
Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз
Черноморец Нв
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
Коринтианс
Жирона
Оренбург
Арока
Барракас Сентраль
Тюмень
Нефтехимик
Филадельфия Юнион
Арсенал Тула
Эстудиантес Ла Плата
Арсенал Саранди
Атлетико Тукуман
Спортинг Канзас-Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
Куяба
РБ Лейпциг
Унион Санта-Фе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Цинциннати
Лос-Анджелес
Сочи
Акрон
Ленинградец
Интер Майами
Остин
Динамо Махачкала
Сент-Луис Сити
Фламенго
Флуминенсе
Крузейро
Лос-Анджелес Гэлакси
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Балтика
Зенит
Динамо Москва
Лион
Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Ростов
Монпелье
Ривер Плейт
ПСЖ
Волендам
Фортуна Ситтард
Коритиба Парана
Институто Кордоба
Унион Берлин
Брага
Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре
Бешикташ
Кристал Пэлас
Фенербахче
Лас-Пальмас
Форталеза Сеара
Лорьян
Мец
Лилль
Страсбург
Тулуза
АЗ Алкмаар
Барселона
Севилья
Мальорка
Расинг Авельянеда
Спортинг Л
Гремио
Банфилд
Велес Сарсфилд
Истанбулспор
Самсунспор
Вулверхэмптон
Анкарагюджю
Реймс
Кёльн
Аякс
Витесс
Фейеноорд
Твенте
Утрехт
Сивасспор
Атлетик Б
Атлетико М
Осасуна
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
Порту
Бока Хуниорс
Ницца
Архентинос Хуниорс
ЦСКА Москва
Клермон
Хатайспор
Гавр
Адана Демирспор
Локомотив Москва
Айнтрахт Фр
Ред Булл Брагантино
Шинник
Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Ред Буллз
Черноморец Нв
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
Коринтианс
Жирона
Оренбург
Арока
Барракас Сентраль
Тюмень
Нефтехимик
Филадельфия Юнион
Арсенал Тула
Эстудиантес Ла Плата
Арсенал Саранди
Атлетико Тукуман
Спортинг Канзас-Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
Куяба
РБ Лейпциг
Унион Санта-Фе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Цинциннати
Лос-Анджелес
Сочи
Акрон
Ленинградец
Интер Майами
Остин
Динамо Махачкала
Сент-Луис Сити
,