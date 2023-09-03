Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:0).

- Настроение пропало, когда увидел, как Дуарте играет. Это же просто издевательство над командой и над футболом. Перед матчем мы говорили с ребятами, и я сказал, что у «Краснодара» есть шансы, если за «Спартак» выйдет этот человек. Привёз первый гол, мимо мяча махнул, упал. Не знаю, как он может в «Спартаке» играть.

«Спартак», честно говоря, разочаровал. Когда Абаскаль только пришёл, у него вроде было всё по-честному, а теперь, по-моему, он игнорирует российских футболистов, лишь бы легионеров ставить. На Кубок с «Динамо» они здорово сыграли, с желанием, приятно смотреть было. Как и на «Крылья Советов» против «Факела». А про «Спартак» не скажешь, что он играл с «Краснодаром» с удовольствием.

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