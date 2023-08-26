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Прогнозы и ставки на футбол

Стали известны коэффициенты на матч «Пари НН» - «Ростов» в 6-м туре РПЛ

26 Августа 2023 • 08:30 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
1 2.70 X 3.05 2 2.85
Через 9 ч. 58 мин.

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Пари НН» на стадионе «Нижний Новгород» примет «Ростов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде, на матче будет работать бригада арбитров из Москвы во главе с главным арбитром Чебаном. Стартовый свисток прозвучит – в 20:00 мск.

Нижегородцы в прошлом туре на выезде уступили «Факелу», стоит учесть, что с начала второго тайма команда Сергея Юрана играла в меньшинстве. За две жёлтые карточки был удалён полузащитник Виктор Александров. «Пари НН» в текущем сезоне одержал одну победу, столько же раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

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ПАРИ НН РОСТОВ

«Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда подошла к матчу против «Пари НН» не в хорошем настроении, так как в пятом туре «Сочи» разгромил команду Валерия Карпина со счётом 4:0. «Ростов» в нынешнем сезоне не показывает тех результатов, которые ждут от команды, и как итог: 2 победы, ничья и 2 поражения.

Эксперты считают фаворитом встречи «Пари НН», выставляя на победу команды 2,7. Виктория «Ростова» оценивается коэффициентом в 2,85. А на ничью можно поставить с коэффициентом 3,15.  


Коэффициенты на игру

Делайте ставки на    1 X 2
20:00 26.08.2023 Пари НН - Ростов 2.7 3.05 2.85
  Матч-центр: новости, статистика

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Букмекеры РПЛ прогнозы на футбол Пари НН
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1
X
2
2.70
3.05
2.85
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2.84
3.20
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2.65
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Победа «Касима Антлерс»
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Победит «Чеджу Юнайтед»
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Токио
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Победа «Виссел Кобе»
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Победа «Пхохан Стилерс» с форой (-2)
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Борнмут
1.53
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Обе команды забьют – да
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ПАРИ НН РОСТОВ
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Зенит
Динамо Москва
Бохум
Арсенал
Торино
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Милан
Вердер
Эвертон
Вест Хэм
Фулхэм
Ростов
Альбирекс Ниигата
Боруссия М
ПСЖ
Фортуна Ситтард
Валвейк
Бельграно
Антальяспор
Тальерес Кордоба
Борнмут
Брайтон
Пендикспор
Унион Берлин
Сан-Лоренсо Альмагро
Годой Крус
Тигре
Верона
Боавишта
Витория Гимарайнш
Токио
Виссел Кобе
Йокогама
Касима Антлерс
Байер Л
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Брентфорд
Фрозиноне
Рома
Ланс
Марсель
Эксельсиор
Севилья
Мальорка
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Спортинг Л
Аталанта
Бенфика
Ньюэллс Олд Бойз
Визела
Вулверхэмптон
Ризеспор
Касымпаша
Хоффенхайм
Кёльн
Фрайбург
Монца
НЕК Неймеген
Сивасспор
Эмполи
Жил Висенте
Риу Аве
Портимоненсе
Боруссия Д
Альмерия
Кадис
Трабзонспор
Порту
Бока Хуниорс
Уракан
Ланус
Брест
Шавиш
Локомотив Москва
Шанхай Шеньхуа
Рубин
Вольфсбург
Пхохан Стилерс
Сеул
Химки
Чанчунь Ятай
Ульсан Хёндэ
Чеджу Юнайтед
Тэгу
Сувон Самсунг Блювингс
Ахмат
Тяньцзинь Тайгер
Нью-Йорк Ред Буллз
Жирона
Хайденхайм
Дармштадт
Гранада
Арока
Канвон
Волгарь
Пари НН
Тюмень
Сокол
Нефтехимик
Енисей
Кванджу
Циндао Чжуннэн
Эстудиантес Ла Плата
Далянь Профешнл
Йокогама Ф-Маринос
Орландо Сити
Сармьенто
Фаренсе
Сентраль Кордоба СдЕ
Фамаликан
Каза Пиа
Платенсе
Унион Санта-Фе
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Сочи
Акрон
Ленинградец
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Родина Москва
Интер Майами
ФК Кубань
Сент-Луис Сити
,