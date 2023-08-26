Стали известны коэффициенты на матч «Пари НН» - «Ростов» в 6-м туре РПЛ

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Пари НН» на стадионе «Нижний Новгород» примет «Ростов». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде, на матче будет работать бригада арбитров из Москвы во главе с главным арбитром Чебаном. Стартовый свисток прозвучит – в 20:00 мск.

Нижегородцы в прошлом туре на выезде уступили «Факелу», стоит учесть, что с начала второго тайма команда Сергея Юрана играла в меньшинстве. За две жёлтые карточки был удалён полузащитник Виктор Александров. «Пари НН» в текущем сезоне одержал одну победу, столько же раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда подошла к матчу против «Пари НН» не в хорошем настроении, так как в пятом туре «Сочи» разгромил команду Валерия Карпина со счётом 4:0. «Ростов» в нынешнем сезоне не показывает тех результатов, которые ждут от команды, и как итог: 2 победы, ничья и 2 поражения.

Эксперты считают фаворитом встречи «Пари НН», выставляя на победу команды 2,7. Виктория «Ростова» оценивается коэффициентом в 2,85. А на ничью можно поставить с коэффициентом 3,15.

Коэффициенты на игру

Где смотреть матч бесплатно?

У букмекеров, после быстрой регистрации:

Источник 1 Источник 2