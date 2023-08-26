Эксперты оценили шансы «Спартака» на победу в матче против «Ахмата»

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ахмат». Встреча пройдёт в Москве, на матче будет работать бригада арбитров из Волгограда во главе с главным арбитром Рафаэлем Шафеевым Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 мск.

Команда Гильермо Абаскаля в прошлом туре уступила «Зениту» со счётом 1:3, после чего снова возникли разговоры о возможной отставке испанского специалиста. Эти новости возникли всё-таки не из пустого места, «красно-белые» до поражения от «Зенита» уступили «Уралу» (2:3). Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Ахмат» всегда был неприятным соперником для «Спартака», и кто знает, какое будущее ждёт Абаскаля. А пока команда из Грозного сама уже отправила в отставку Сергея Ташуева и сразу одержала победу над «Оренбургом». Интересно, что в текущем сезоне «Ахмат» только побеждает или проигрывает: 2 победы и 3 поражения. Как итог – 9-е место после пяти туров.

Эксперты выставляют очевидным фаворитом московский клуб. Поставить на победу «Спартака» можно на коэффициент 1,73. Победа «Ахмата» оценивает в 4,6. А на ничейный исход матча выставляется коэффициент 4,2.

Коэффициенты на игру

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