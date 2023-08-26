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Прогнозы и ставки на футбол

Эксперты оценили шансы «Спартака» на победу в матче против «Ахмата»

26 Августа 2023 • 08:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.70 X 4.20 2 4.60
Через 9 ч. 28 мин.

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Ахмат». Встреча пройдёт в Москве, на матче будет работать бригада арбитров из Волгограда во главе с главным арбитром Рафаэлем Шафеевым Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 мск.

Команда Гильермо Абаскаля в прошлом туре уступила «Зениту» со счётом 1:3, после чего снова возникли разговоры о возможной отставке испанского специалиста. Эти новости возникли всё-таки не из пустого места, «красно-белые» до поражения от «Зенита» уступили «Уралу» (2:3). Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ

«Ахмат» всегда был неприятным соперником для «Спартака», и кто знает, какое будущее ждёт Абаскаля. А пока команда из Грозного сама уже отправила в отставку Сергея Ташуева и сразу одержала победу над «Оренбургом». Интересно, что в текущем сезоне «Ахмат» только побеждает или проигрывает: 2 победы и 3 поражения. Как итог – 9-е место после пяти туров.

Эксперты выставляют очевидным фаворитом московский клуб. Поставить на победу «Спартака» можно на коэффициент 1,73. Победа «Ахмата» оценивает в 4,6. А на ничейный исход матча выставляется коэффициент 4,2.  


Коэффициенты на игру

Делайте ставки на    1 X 2
19:30 26.08.2023 Спартак Москва - Ахмат 1.7 4.2 4.6
  Матч-центр: новости, статистика

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Букмекеры РПЛ прогнозы на футбол Ахмат
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1
X
2
1.65
4.07
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Прогнозы на матчи
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Альбирекс Ниигата
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Победа «Касима Антлерс»
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Йокогама
2.95
Йокогама Ф-Маринос
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Оба клуба забьют больше 1,5 мячей
12:30
Токио
2.25
Виссел Кобе
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Победа «Виссел Кобе»
13:00
Тэгу
2.95
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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1.27 6.20 12.00
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1.83 3.60 4.50
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Динамо Москва Динамо Москва
2.80 3.80 2.43
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Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
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Торино
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Милан
Вердер
Эвертон
Вест Хэм
Фулхэм
Ростов
Альбирекс Ниигата
Боруссия М
ПСЖ
Фортуна Ситтард
Валвейк
Бельграно
Антальяспор
Тальерес Кордоба
Борнмут
Брайтон
Пендикспор
Унион Берлин
Сан-Лоренсо Альмагро
Годой Крус
Тигре
Верона
Боавишта
Витория Гимарайнш
Токио
Виссел Кобе
Йокогама
Касима Антлерс
Байер Л
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Брентфорд
Фрозиноне
Рома
Ланс
Марсель
Эксельсиор
Севилья
Мальорка
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Спортинг Л
Аталанта
Бенфика
Ньюэллс Олд Бойз
Визела
Вулверхэмптон
Ризеспор
Касымпаша
Хоффенхайм
Кёльн
Фрайбург
Монца
НЕК Неймеген
Сивасспор
Эмполи
Жил Висенте
Риу Аве
Портимоненсе
Боруссия Д
Альмерия
Кадис
Трабзонспор
Порту
Бока Хуниорс
Уракан
Ланус
Брест
Шавиш
Локомотив Москва
Шанхай Шеньхуа
Рубин
Вольфсбург
Пхохан Стилерс
Сеул
Химки
Чанчунь Ятай
Ульсан Хёндэ
Чеджу Юнайтед
Тэгу
Сувон Самсунг Блювингс
Ахмат
Тяньцзинь Тайгер
Нью-Йорк Ред Буллз
Жирона
Хайденхайм
Дармштадт
Гранада
Арока
Канвон
Волгарь
Пари НН
Тюмень
Сокол
Нефтехимик
Енисей
Кванджу
Циндао Чжуннэн
Эстудиантес Ла Плата
Далянь Профешнл
Йокогама Ф-Маринос
Орландо Сити
Сармьенто
Фаренсе
Сентраль Кордоба СдЕ
Фамаликан
Каза Пиа
Платенсе
Унион Санта-Фе
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Сочи
Акрон
Ленинградец
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Родина Москва
Интер Майами
ФК Кубань
Сент-Луис Сити
,