Букмекеры назвали фаворита на матч 6-го тура РПЛ «Рубин» - «Динамо»

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Рубин» на «Ак Барс Арене» примет «Динамо». Встреча пройдёт в Казани, на матче будет работать бригада арбитров из Москвы во главе с главным арбитром Сергеем Карасёвым. Стартовый свисток прозвучит – в 17:30 мск.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Рашид Рахимов благодаря победе над «Крыльями Советов» (2:1) в прошлом туре, возможно, спасся от увольнения со своего поста. Казанцы лишь в пятом туре одержали первую победу в чемпионате, до этого у команды были два поражения и столько же ничьих.

«Динамо» неудачно стартовало в чемпионате России, но со временем главный тренер Марцел Личка нашёл подход к игрокам команды. Об этом говорят результаты клуба. В нынешнем сезоне «бело-голубые» проиграли только одну игру, ещё три выиграли и один раз сыграли вничью. Сейчас команда идёт на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

Букмекерские компании выставляют фаворитом московский клуб, оценивая победу команды, коэффициентом 2,36. Поставить на победу «Рубина» можно на коэффициент 2,95. Ничья оценивается коэффициентом 3,6.