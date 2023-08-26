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Букмекеры назвали фаворита на матч 6-го тура РПЛ «Рубин» - «Динамо»

26 Августа 2023 • 08:00 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
Через 9 ч. 6 мин.

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Рубин» на «Ак Барс Арене» примет «Динамо». Встреча пройдёт в Казани, на матче будет работать бригада арбитров из Москвы во главе с главным арбитром Сергеем Карасёвым. Стартовый свисток прозвучит – в 17:30 мск.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Рашид Рахимов благодаря победе над «Крыльями Советов» (2:1) в прошлом туре, возможно, спасся от увольнения со своего поста. Казанцы лишь в пятом туре одержали первую победу в чемпионате, до этого у команды были два поражения и столько же ничьих.

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«Динамо» неудачно стартовало в чемпионате России, но со временем главный тренер Марцел Личка нашёл подход к игрокам команды. Об этом говорят результаты клуба. В нынешнем сезоне «бело-голубые» проиграли только одну игру, ещё три выиграли и один раз сыграли вничью. Сейчас команда идёт на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

Букмекерские компании выставляют фаворитом московский клуб, оценивая победу команды, коэффициентом 2,36. Поставить на победу «Рубина» можно на коэффициент 2,95. Ничья оценивается коэффициентом 3,6.


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Фортуна Ситтард
Валвейк
Бельграно
Антальяспор
Тальерес Кордоба
Борнмут
Брайтон
Пендикспор
Унион Берлин
Сан-Лоренсо Альмагро
Годой Крус
Тигре
Верона
Боавишта
Витория Гимарайнш
Токио
Виссел Кобе
Йокогама
Касима Антлерс
Байер Л
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Брентфорд
Фрозиноне
Рома
Ланс
Марсель
Эксельсиор
Севилья
Мальорка
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Спортинг Л
Аталанта
Бенфика
Ньюэллс Олд Бойз
Визела
Вулверхэмптон
Ризеспор
Касымпаша
Хоффенхайм
Кёльн
Фрайбург
Монца
НЕК Неймеген
Сивасспор
Эмполи
Жил Висенте
Риу Аве
Портимоненсе
Боруссия Д
Альмерия
Кадис
Трабзонспор
Порту
Бока Хуниорс
Уракан
Ланус
Брест
Шавиш
Локомотив Москва
Шанхай Шеньхуа
Рубин
Вольфсбург
Пхохан Стилерс
Сеул
Химки
Чанчунь Ятай
Ульсан Хёндэ
Чеджу Юнайтед
Тэгу
Сувон Самсунг Блювингс
Ахмат
Тяньцзинь Тайгер
Жирона
Хайденхайм
Дармштадт
Гранада
Арока
Канвон
Волгарь
Пари НН
Сокол
Кванджу
Циндао Чжуннэн
Эстудиантес Ла Плата
Далянь Профешнл
Йокогама Ф-Маринос
Сармьенто
Фаренсе
Сентраль Кордоба СдЕ
Фамаликан
Каза Пиа
Платенсе
Унион Санта-Фе
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Сочи
Ленинградец
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
ФК Кубань
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