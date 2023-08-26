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Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня «Зенит» сыграет против «Урала» в 6-м туре РПЛ

26 Августа 2023 • 07:30 Комментировать
Зенит
...
Урал
Через 6 ч. 35 мин.

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Зенит» на «Газпром Арене» примет одного из лидеров РПЛ «Урала». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, на матче будет работать бригада арбитров из Азова во главе с главным арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит – в 15:00 мск.

«Зенит» после потери лидера в лице Малкома не мог в начале сезона нащупать свою игру, о чём говорят ничья с «Ростовом» (1:1) и поражение от «Динамо» (2:3) в рамках Российской премьер-лиги. Говорить, что кресло за Сергеем Семаком зашаталось неправильно, так как тренер приводил команду к пяти чемпионствам подряд, да и начале сезона отстранять такого тренера, которому пока нет альтернативы, было бы неправильно.

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ЗЕНИТ УРАЛ

«Урал» никого не потерял в летнее трансферное окно. Команда, видимо, хорошо подготовилась к сезону-2023/24, о чём говорят четыре победы и одна ничья в чемпионате России. Команда Виктора Гончаренко лишь во втором туре сыграла вничью с «Пари НН», а позже только побеждала.

Специалисты букмекерских компаний всё равно верят в победу «Зенита», выставляя коэффициент на победу команды из Санкт-Петербурга 1,52. Поставить на победу «Урала» можно на коэффициент 4,4. А ничья оценивается коэффициентом 4,4.


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Зенит Урал Букмекеры РПЛ прогнозы на футбол
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Прогнозы на матчи
Касима Антлерс
2.65
Альбирекс Ниигата
Касима Антлерс
Альбирекс Ниигата
Победа «Касима Антлерс»
12:00
Йокогама
2.95
Йокогама Ф-Маринос
Йокогама
Йокогама Ф-Маринос
Оба клуба забьют больше 1,5 мячей
12:30
Токио
2.25
Виссел Кобе
Токио
Виссел Кобе
Победа «Виссел Кобе»
13:00
Тэгу
2.95
Чеджу Юнайтед
Тэгу
Чеджу Юнайтед
Победит «Чеджу Юнайтед»
13:00
Канвон
6.50
Пхохан Стилерс
Канвон
Пхохан Стилерс
Победа «Пхохан Стилерс» с форой (-2)
13:30
Борнмут
1.53
Тоттенхэм
Борнмут
Тоттенхэм
Обе команды забьют – да
14:30
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Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ УРАЛ
Футбол онлайн
26.08.23 в 14:30
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.70 4.10 1.75
Видео
26.08.23 в 15:00
Зенит Зенит
Урал Урал
1.45 4.80 7.60
Видео
26.08.23 в 16:30
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
5.00 4.50 1.62
Видео
26.08.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Фулхэм Фулхэм
1.36 5.60 8.40
Видео
26.08.23 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.27 6.20 12.00
Видео
26.08.23 в 17:00
Химки Химки
Волгарь Волгарь
1.83 3.60 4.50
Видео
26.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
2.80 3.80 2.43
Видео
26.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.66 4.30 5.20
Видео
26.08.23 в 20:00
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
2.70 3.40 2.70
Видео
26.08.23 в 21:45
Милан Милан
Торино Торино
1.71 3.95 5.20
Видео
26.08.23 в 21:45
Верона Верона
Рома Рома
4.10 3.60 1.98
Видео
26.08.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Ланс Ланс
1.77 4.50 4.10
Видео
26.08.23 в 22:30
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Альбирекс Ниигата
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ПСЖ
Фортуна Ситтард
Валвейк
Бельграно
Антальяспор
Тальерес Кордоба
Борнмут
Брайтон
Пендикспор
Унион Берлин
Сан-Лоренсо Альмагро
Годой Крус
Тигре
Верона
Боавишта
Витория Гимарайнш
Токио
Виссел Кобе
Йокогама
Касима Антлерс
Байер Л
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Брентфорд
Фрозиноне
Рома
Ланс
Марсель
Эксельсиор
Севилья
Мальорка
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
Спортинг Л
Аталанта
Бенфика
Ньюэллс Олд Бойз
Визела
Вулверхэмптон
Ризеспор
Касымпаша
Хоффенхайм
Кёльн
Фрайбург
Монца
НЕК Неймеген
Сивасспор
Эмполи
Жил Висенте
Риу Аве
Портимоненсе
Боруссия Д
Альмерия
Кадис
Трабзонспор
Порту
Бока Хуниорс
Уракан
Ланус
Брест
Шавиш
Локомотив Москва
Шанхай Шеньхуа
Рубин
Вольфсбург
Пхохан Стилерс
Сеул
Химки
Чанчунь Ятай
Ульсан Хёндэ
Чеджу Юнайтед
Тэгу
Сувон Самсунг Блювингс
Ахмат
Тяньцзинь Тайгер
Жирона
Хайденхайм
Дармштадт
Гранада
Арока
Канвон
Волгарь
Пари НН
Сокол
Кванджу
Циндао Чжуннэн
Эстудиантес Ла Плата
Далянь Профешнл
Йокогама Ф-Маринос
Сармьенто
Фаренсе
Сентраль Кордоба СдЕ
Фамаликан
Каза Пиа
Платенсе
Унион Санта-Фе
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Сочи
Ленинградец
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
ФК Кубань
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