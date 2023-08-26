Сегодня «Зенит» сыграет против «Урала» в 6-м туре РПЛ

26 августа в матче шестого тура чемпионата России «Зенит» на «Газпром Арене» примет одного из лидеров РПЛ «Урала». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, на матче будет работать бригада арбитров из Азова во главе с главным арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит – в 15:00 мск.

«Зенит» после потери лидера в лице Малкома не мог в начале сезона нащупать свою игру, о чём говорят ничья с «Ростовом» (1:1) и поражение от «Динамо» (2:3) в рамках Российской премьер-лиги. Говорить, что кресло за Сергеем Семаком зашаталось неправильно, так как тренер приводил команду к пяти чемпионствам подряд, да и начале сезона отстранять такого тренера, которому пока нет альтернативы, было бы неправильно.

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«Урал» никого не потерял в летнее трансферное окно. Команда, видимо, хорошо подготовилась к сезону-2023/24, о чём говорят четыре победы и одна ничья в чемпионате России. Команда Виктора Гончаренко лишь во втором туре сыграла вничью с «Пари НН», а позже только побеждала.

Специалисты букмекерских компаний всё равно верят в победу «Зенита», выставляя коэффициент на победу команды из Санкт-Петербурга 1,52. Поставить на победу «Урала» можно на коэффициент 4,4. А ничья оценивается коэффициентом 4,4.