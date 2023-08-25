Сегодня «Факел» примет «Краснодар» в 6-м туре РПЛ

25 августа в матче шестого тура чемпионата России «Факел» на Центральном стадионе профсоюза примет лидера РПЛ «Краснодар». Встреча пройдёт в Краснодаре, на матче будет работать бригада арбитров из Тулы во главе с главным арбитром Алексеем Амелиным Стартовый свисток прозвучит – в 20:00 мск.

Команда Вадима Евсеева в прошлом туре одержала победу над «Пари НН». «Факел» в большинстве играл с начала второго тайма и смог всё-таки выиграть матч и набрать первые три очка и подняться на 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей! ФАКЕЛ КРАСНОДАР

«Краснодар» в пятом туре упустил победу над «Локомотивом». Команда Владимира Ивича контролировала матч, но в концовке игроки потеряли концентрацию, и точный и красивый удар Антона Миранчука спас «Локомотив» от поражения. «Быки» продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России с 13 очками.

Специалисты букмекерских контор оценивают победу «Краснодара» коэффициентом 1,94. В то время как виктория «Факела» оценивается коэффициентом 3,95, а ничья выставляется за коэффициент 3,7.