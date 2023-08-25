Сегодня «Оренбург» сыграет против ЦСКА в 6-м туре РПЛ

25 августа в матче шестого тура чемпионата России «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет ЦСКА. Встреча пройдёт в Оренбурге, на матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с главным арбитром Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит – в 17:30 мск.

«Оренбург» во вторник уволил главного тренера Иржи Ярошика после неудачного старта в сезоне-2023/24. Команда после пяти туров набрали одно очко и замыкает турнирную таблицу РПЛ.

ЦСКА в одном из центральных матчей прошлого тура уступил «Динамо». При этом, «армейцы» вели после первого тайма, но замены главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички перевернули игру. «Армейский» клуб подошёл к матчу на пятой строчке в чемпионате России.

Специалисты из букмекерских компаний назвали ЦСКА очевидным фаворитом, на победу московской команды выставляется коэффициент 1,9. Победа «Оренбурга» оценивается в 4,05. Ничейный исход матча выставляется коэффициентом 4,15.

Коэффициенты на игру

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