Сегодня «Оренбург» сыграет против ЦСКА в 6-м туре РПЛ

25 августа в матче шестого тура чемпионата России «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет ЦСКА. Встреча пройдёт в Оренбурге, на матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с главным арбитром Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит – в 17:30 мск.
«Оренбург» во вторник уволил главного тренера Иржи Ярошика после неудачного старта в сезоне-2023/24. Команда после пяти туров набрали одно очко и замыкает турнирную таблицу РПЛ.
ЦСКА в одном из центральных матчей прошлого тура уступил «Динамо». При этом, «армейцы» вели после первого тайма, но замены главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички перевернули игру. «Армейский» клуб подошёл к матчу на пятой строчке в чемпионате России.
Специалисты из букмекерских компаний назвали ЦСКА очевидным фаворитом, на победу московской команды выставляется коэффициент 1,9. Победа «Оренбурга» оценивается в 4,05. Ничейный исход матча выставляется коэффициентом 4,15.
Коэффициенты на игру
|Делайте ставки на
|1
|X
|2
|17:30 25.08.2023
|Оренбург - ЦСКА Москва
|4.05
|4.05
|1.8
|Матч-центр: новости, статистика
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