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Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня «Оренбург» сыграет против ЦСКА в 6-м туре РПЛ

25 Августа 2023 • 07:30 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
1 4.05 X 4.05 2 1.80
Через 7 ч. 55 мин.

25 августа в матче шестого тура чемпионата России «Оренбург» на стадионе «Газовик» примет ЦСКА. Встреча пройдёт в Оренбурге, на матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с главным арбитром Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит – в 17:30 мск.

«Оренбург» во вторник уволил главного тренера Иржи Ярошика после неудачного старта в сезоне-2023/24. Команда после пяти туров набрали одно очко и замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА

ЦСКА в одном из центральных матчей прошлого тура уступил «Динамо». При этом, «армейцы» вели после первого тайма, но замены главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички перевернули игру. «Армейский» клуб подошёл к матчу на пятой строчке в чемпионате России.

Специалисты из букмекерских компаний назвали ЦСКА очевидным фаворитом, на победу московской команды выставляется коэффициент 1,9. Победа «Оренбурга» оценивается в 4,05. Ничейный исход матча выставляется коэффициентом 4,15.


Коэффициенты на игру

Делайте ставки на    1 X 2
17:30 25.08.2023 Оренбург - ЦСКА Москва 4.05 4.05 1.8
  Матч-центр: новости, статистика

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Букмекеры Оренбург РПЛ прогнозы на футбол
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1
X
2
4.17
4.17
1.85
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4.01
4.01
1.78
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Прогнозы на матчи
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2.10
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Победа «Урава Редс»
13:00
Сувон Сити
2.15
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Сувон Сити
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Победа «Инчхон Юнайтед»
13:00
Чонбук Моторс
2.08
Тэджон Ситизен
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Победа «Чонбук Моторс» с форой (-1)
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2.07
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
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ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
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25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
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25.08.23 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.95 3.25 2.12
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25.08.23 в 21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Штутгарт Штутгарт
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25.08.23 в 22:00
Челси Челси
Лутон Таун Лутон Таун
1.28 6.20 12.00
Видео
25.08.23 в 22:00
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Монако Монако
3.30 3.60 2.23
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25.08.23 в 22:30
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3.50 3.80 2.08
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Тоттенхэм
Эвертон
Фулхэм
Ростов
Сенан Бельмаре
Альбирекс Ниигата
Борнмут
Урава Редс
Аль-Хазм
Боавишта
Витория Гимарайнш
Токио
Виссел Кобе
Йокогама
Касима Антлерс
Штутгарт
Кристал Пэлас
Лутон Таун
Брентфорд
Фрозиноне
Лас-Пальмас
Монако
Мальорка
Спортинг Л
Аталанта
Реал Мадрид
Бенфика
Сельта
Визела
Вулверхэмптон
Монца
Эмполи
Жил Висенте
Риу Аве
Портимоненсе
Реал Сосьедад
Порту
ЦСКА Москва
Нант
Шавиш
Дамак
Локомотив Москва
Шанхай Шеньхуа
Рубин
Пхохан Стилерс
Сеул
Химки
Шанхай Порт
Чанчунь Ятай
Ульсан Хёндэ
Чеджу Юнайтед
Инчхон Юнайтед
Тэгу
Сувон Самсунг Блювингс
Тэджон Ситизен
Ахмат
Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Тайгер
Хэнань Суншань Лунмэн
Оренбург
Аль-Фейха
Гранада
Абха
Сувон Сити
Арока
Канвон
Волгарь
Краснодар
Пари НН
Факел
Кванджу
Циндао Чжуннэн
Аль-Таавун Бурайда
Далянь Профешнл
Эшторил
Йокогама Ф-Маринос
Чонбук Моторс
Фаренсе
Аль-Наср Эр-Рияд
Шэньчжэнь
Аль-Фатех
Фамаликан
Каза Пиа
РБ Лейпциг
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Сочи
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профессионал
Эштрела
ФК Кубань
,