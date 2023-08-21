Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил домашнее поражение московского «Спартака» от санкт-петербургского «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России со счётом 1:3.

- Все с большим нетерпением ждали эту игру, она очень широко анонсировалась. Единственный момент, который немножко внёс коррективы, – это сильный ливень с грозой в Москве. Но к началу матча погода успокоилась, и не было уже такой духоты, сформировались оптимальные условия для хорошего футбола. Здесь нужно отметить, что если «Зенит» накануне матча в большей степени критиковали за качество игры и за результаты, то в отношении «Спартака» отмечалось, что у него есть два состава и определённые свежие моменты в игре, а ложкой дёгтя был только проигранный матч в Екатеринбурге.

Во время подготовки к игре в стане «Спартака» царила хорошая атмосфера, это было заметно по предматчевым интервью футболистов. Кроме Тавареша, у «Спартака» не было травмированных, и он подходил к матчу во всеоружии. А вокруг «Зенита» муссировались разговоры, что у него есть проблемы с составом и нет такой палочки-выручалочки, какой был Малком. Наверно, впервые за долгое время букмекеры давали примерно одинаковые коэффициенты на победы «Спартака» и «Зенита» в этом матче.

Сегодня пройдут ещё две игры в Первой лиге, но уже можно сказать, что многие команды меняли там полсостава по сравнению с прошлым туром. Так же произошло и у «Спартака» против «Зенита». Никто не ожидал такой ротации. Многие специалисты сейчас говорят, и я с ними согласен, что Абаскаль перехитрил сам себя своими перестановками. Как показала игра, это не только никак не усилило «Спартак», но и ослабило его.

Я бы при этом не сказал, что «Спартак» вот так прямо проиграл по всем статьям, но «Зенит» выглядел более цельно и сбалансированно. Питерцы стали использовать схему фактически с пятью защитниками. Потихоньку уже набрал форму Марио Фернандес, и правая бровка сейчас выглядит у «Зенита» очень достойно.

Удивительна ситуация с Венделом. Человек, который больше всех хотел уйти из команды, стал MVP матча и вообще показывает очень хороший футбол. Многие теперь шутят, что, наверное, не надо проводить сборы. Человек отдыхал, когда команда тренировалась и готовилась к чемпионату, а потом приехал, когда сезон уже начался, но это не помешало ему набрать приличную форму.

Коэффициенты на игру

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