Эксперты назвали фаворита в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» - ЦСКА

19 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится центральный матч 5-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своей арене примет ЦСКА. Эксперты оценили шансы команд на победу в московском дерби.

Специалисты из букмекерских компаний не могут назвать явного фаворита матча, котировки на победу «Динамо» и ЦСКА примерно равны. Таким образом, на победу хозяев выставляется коэффициент 2,8. Виктория ЦСКА оценивается в 2,5. А ничейный исход равен 3,6.

«Динамо» под руководством Марцела Лички неудачно начала сезон-2023/24. В стартовых двух турах «бело-голубые» сначала уступили «Краснодару» (1:4), а затем сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Но затем у «Динамо» вышла серия из трёх побед, включая победу в Кубке России и команда поднялась в турнирной таблице РПЛ сразу на шестое место.

ЦСКА тоже не может занести в актив начало сезона. Сначала команда Владимира Федотова проиграла в матче за Суперкубок России «Зениту» в серии послематчевых пенальти, а в первом туре РПЛ проиграла «Уралу» (0:1) впервые за долгие годы на своём поле. Однако после этого команда не знает поражений в чемпионате России. «Армейцы» после четырёх туров набрали 9 очков и расположились на третьей строчке.

На матче будет работать бригада арбитров из Сочи во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит – в 15:00 мск. За текстовой прямой трансляцией следить можно на LiveResult.Ru.