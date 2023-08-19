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Эксперты назвали фаворита в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» - ЦСКА

19 Августа 2023 • 08:57 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 4 ч. 58 мин.

19 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится центральный матч 5-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Динамо» на своей арене примет ЦСКА. Эксперты оценили шансы команд на победу в московском дерби.

Специалисты из букмекерских компаний не могут назвать явного фаворита матча, котировки на победу «Динамо» и ЦСКА примерно равны. Таким образом, на победу хозяев выставляется коэффициент 2,8. Виктория ЦСКА оценивается в 2,5. А ничейный исход равен 3,6.

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«Динамо» под руководством Марцела Лички неудачно начала сезон-2023/24. В стартовых двух турах «бело-голубые» сначала уступили «Краснодару» (1:4), а затем сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Но затем у «Динамо» вышла серия из трёх побед, включая победу в Кубке России и команда поднялась в турнирной таблице РПЛ сразу на шестое место.

ЦСКА тоже не может занести в актив начало сезона. Сначала команда Владимира Федотова проиграла в матче за Суперкубок России «Зениту» в серии послематчевых пенальти, а в первом туре РПЛ проиграла «Уралу» (0:1) впервые за долгие годы на своём поле. Однако после этого команда не знает поражений в чемпионате России. «Армейцы» после четырёх туров набрали 9 очков и расположились на третьей строчке.

На матче будет работать бригада арбитров из Сочи во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит – в 15:00 мск. За текстовой прямой трансляцией следить можно на LiveResult.Ru.


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ДИНАМО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Балтика
Спартак Москва
Зенит
Динамо Москва
Бохум
Ливерпуль
Манчестер Сити
Лацио
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Ювентус
Дженоа
Фулхэм
Аугсбург
Ростов
Боруссия М
Салернитана
ПСЖ
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Фортуна Ситтард
Коритиба Парана
Борнмут
Брайтон
Брага
Верона
Боавишта
Витория Гимарайнш
Динамо Загреб
Байер Л
Штутгарт
Брентфорд
Фрозиноне
Лечче
Рома
Форталеза Сеара
Сантос
Тулуза
Эксельсиор
ПСВ
Интер Милан
Аталанта
Гремио
Реал Мадрид
Бенфика
Сельта
Визела
Аланьяспор
Вулверхэмптон
Ризеспор
Касымпаша
Хоффенхайм
Кёльн
Фрайбург
Монца
Сассуоло
Аякс
Витесс
Эмполи
Наполи
Фиорентина
Удинезе
Жил Висенте
Риу Аве
Портимоненсе
Боруссия Д
Атлетик Б
Осасуна
Альмерия
АЕК
Трабзонспор
Галатасарай
Интернасьонал Порту Алегре
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
Реал Сосьедад
Порту
ЦСКА Москва
Шавиш
Хатайспор
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Монтеррей
Локомотив Москва
Шанхай Шеньхуа
Ред Булл Брагантино
Вольфсбург
Пхохан Стилерс
Сеул
Шинник
Химки
Шанхай Порт
Чанчунь Ятай
Ульсан Хёндэ
Тэгу
Тэджон Ситизен
Ахмат
Бэйцзин Гоань
Черноморец Нв
Коламбус Крю
Хэнань Суншань Лунмэн
Коринтианс
Оренбург
Хайденхайм
Аль-Файха
Сувон Сити
Арока
Америка Минейро
Канвон
Волгарь
Краснодар
Пари НН
Тюмень
Сокол
Филадельфия Юнион
Факел
Енисей
Алмере Сити
Байя
Далянь Профешнл
Эшторил
Чонбук Хендай Моторс
Атлетико Минейро
Куяба
Фаренсе
Шэньчжэнь
Цанчжоу
РБ Лейпциг
Ботафого Рио-де-Жанейро
Цинциннати
Мэйчжоу Хакка
Ченду Беттер Сити
Наньтун Чжиюнь
Нэшвилл
Аль-Таи
Сочи
Ухань Три Таунс
Эштрела
Аль-Иттихад Джидда
Интер Майами
ФК Кубань
Динамо Махачкала
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