Защитник «Краснодара» Сергей Волков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги победного матча с «Динамо».

- «Динамо» вас удивило со знаком минус?

- Со знаком минус – нет. Со знаком плюс удивило тем, что серьезно прибавило. То, что эта команда показывала в прошлом сезоне, было немного хуже. В матче с нами «бело-голубые» показали, что могут очень хорошо выбегать на контратаках, комбинировать. Поэтому они создавали опасные моменты у наших ворот, особенно в первые пятнадцать минут.

- Наверняка вы не рассчитывали, что по ходу матча счет будет 3:0?

- Мы всегда рассчитываем на победу, и если так получилось, значит, так должно быть.

- Можно ли сказать, что соперник вас ничем не удивил?

- Удивления не было, потому что мы тщательно подходим к каждому матчу и хорошо разбираем соперников. Тренер подходит к каждому футболисту и объясняет, как нужно играть в той или иной ситуации.

- Как оцените кондиции футболистов «Краснодара» на данный момент? Показалось, что они значительно лучше, чем у «Динамо».

- У нас был короткий отпуск. Считаю, все ребята профессионально подошли к предсезонной подготовке, приехали на сборы в хорошей форме. Времени на раскачку у нас не было. Все прибавили, поэтому сегодня нам было так легко.

- В сезоне ваша команда будет играть примерно так же, как сегодня, или тактика на матч была выбрана конкретно под «Динамо»?

- Мы всегда стараемся играть в атакующий футбол, но иногда ситуация не позволяет этого и приходится подстраиваться под обстоятельства. К каждому матчу мы, конечно, подходим индивидуально, но стараемся, всегда стараемся навязать свой футбол.

- Какие задачи на сезон стоят перед «Краснодаром»?

- Сейчас мы должны идти от матча к матчу и пытаться выиграть в каждом. Постараемся забраться как можно выше в турнирной таблице. Если говорить о Кубке России, то цель – дойти до финальной части этого турнира.

- Выше забраться в таблице, это какое место?

- Хотим быть в тройке.

- Вы сказали, что в Кубке России нет задачи выиграть трофей. Почему?

- Я говорил, что надо идти от матча к матчу, а дальше мы увидим. Все может закончиться в любой момент.

Елена Григорьевская