Химки - Торпедо: прогноз на матч 2-го тура Первой лиги

В рамках 2-го тура Первой лиги в понедельник 24 июля в 19:30 по московскому времени «Химки» сыграет с «Торпедо».

«Химки»

Подмосковный клуб ещё месяц назад играл против «Спартака» и «Зенита», а середине июля был вынужден отправиться в Тюмень. Местная одноимённая команда вернулась в Первую лигу и была готова доказывать себе и болельщикам, что возвращение всерьёз и надолго. И даже ответный гол Александра Руденко не остановил «Тюмень», которая добилась победы 3:1. Не самый удачный старт для подмосковного клуба, который стремится вернуться в РПЛ.

«Торпедо»

«Автозаводцы» намерены вернуться в РПЛ уже в этом сезоне. На старте Первой лиги коллектив Жозеп Клотета доказал свои намерения. Роман Юзепчук забил на 32-й минуте, сорокалетний Игорь Лебеденко, отпраздновавший юбилей в мае этого года, отличился спустя 2 минуты. Отметим, что четверо игроков «Торпедо» заработало жёлтые карточки. В том числе и Егор Бабурин за шесть минут до финального свистка.

Травмы и дисквалификации:

Дисквалификации: нет

Травмы: нет

Под вопросом: Волковв – «Торпедо»

Статистика и цифры:

– Команды десять раз играли между собой +4=2-4 при разнице мячей 20:9=16

– В крайней очной встрече в апреле в рамках РПЛ «Химки» выиграли 4:2

– В четырёх домашних очных матчах «Химки» проиграли лишь однажды

Прогноз:

В настоящее время «Торпедо» выглядит более серьёзным и боеспособным коллективом. Это доказывает и результат первого игрового дня. Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение «Химкам» (2,50), но, на наш взгляд «Торпедо» выглядит более целостно и добьётся победы.