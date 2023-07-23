Алания - Нефтехимик: прогноз на матч 2-го тура Первой лиги

В рамках 2-го тура Первой лиги в понедельник 24 июля в 18:00 по московскому времени «Алания» в родных стенах примет «Нефтехимик».

«Алания»

Коллектив из Владикавказа уже два сезона кряду не может получить право сыграть на повышение в классе. Проблема носит не спортивный, а инфраструктурный характер. Обещают, что в этом сезоне вопрос со стадионом будет решён. Теперь необходимо занять место в четвёрке. А в первом туре с этим были проблемы. Ничья на выезде с новороссийским «Черноморцем», который вернулся в Первую лигу спустя восемь лет, выглядит не самым впечатляющим результатом.

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«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб в первом туре в родных стенах обыграл астраханский «Волгарь». Артём Котик отличился уже на второй минуте матча. В дебюте второго тайма гости один мяч отыграли, а за десять минут до финального свистка Максим Петров установил окончательный счёт в матче. Отметим, что «Нефтехимик» не заработал ни одного предупреждения за игру.

Травмы и дисквалификации:

Дисквалификации: нет

Травмы: Шарифуллин – «Нефтехимик»

Под вопросом: Дзахов – «Алания»

Статистика и цифры:

– Команды шесть раз играли между собой +1=3-2 при разнице мячей 6:9

– В крайней очной встрече команды сыграли вничью 0:0

– В последних шести матчах «Алания» забила 1,2 мяча за игру, «Нефтехимик» 1,4.

Прогноз:

Первый матч дома, необходимость набрать очки, чтобы не отпустить своих соперников далеко вперёд. «Алания» обязана побеждать.