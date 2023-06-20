В «Ахмате» высказались об интересе к Конате со стороны «Локомотива»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об информации, что в услугах нападающего Мохамеда Конате заинтересован московский «Локомотив».

«По поводу трансфера Мохамеда Конате к нам из «Локомотива» никто не обращался», - заявил спортивный деятель в разговоре со Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что форвард находится в шорт-листе столичного клуба.

Контракт 25-летнего футболиста из Буркина-Фасо с гррзенским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В прошедшем сезоне РПЛ Конате за 24 игры отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.