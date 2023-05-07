Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит», конечно, фаворит. Он играет дома. Оформление чемпионства - это уже просто формальность. «Зенит» - уже чемпион по сути. Какая разница, в какой игре он станет им официально? Не выиграет у «Спартака» - ничего страшного. Выиграет в следующем матче, значит.

«Спартак» играет слабовато. Принципиальность, правда, будет. «Зениту» особо не принципиально, в каком матче стать чемпионами, мне кажется. Если выиграют, то порадуются. Ну не выиграют, ничего страшного. Для «Зенита» нет принципиальности особой. Лишний раз потроллить просто. Но это больше для болельщиков. А для футболистов особо нет разницы», - сказал Мостовой.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует в 18:00.