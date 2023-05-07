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Александр Мостовой: «Не выиграет «Зенит» у «Спартака» - ничего страшного, выиграет в следующем матче, значит» эксклюзив

07 Мая 2023 • 14:43 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.53 X 4.70 2 6.30
Через 2 ч. 40 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит», конечно, фаворит. Он играет дома. Оформление чемпионства - это уже просто формальность. «Зенит» - уже чемпион по сути. Какая разница, в какой игре он станет им официально? Не выиграет у «Спартака» - ничего страшного. Выиграет в следующем матче, значит.

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«Спартак» играет слабовато. Принципиальность, правда, будет. «Зениту» особо не принципиально, в каком матче стать чемпионами, мне кажется. Если выиграют, то порадуются. Ну не выиграют, ничего страшного. Для «Зенита» нет принципиальности особой. Лишний раз потроллить просто. Но это больше для болельщиков. А для футболистов особо нет разницы», - сказал Мостовой.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует в 18:00.

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Евро-Футбол.Ру,
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