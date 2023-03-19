​Уткин сделал прогноз на матч «Барселона» - «Реал»

Известный журналист Василий Уткин поделился своим прогнозом на «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом».

«Что тут можно предположить? Думаю, нужно пойти от противного. Первая игра в Кубке в Мадриде она оказалась довольно рациональной и бедной на голы. А сейчас, я считаю, есть из-за чего рисковать «Реалу». Предполагаю, что будет открытая игра, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом. Думаю, общий тотал голов будет больше 3», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой на «Камп Ноу» можно будет в текстовой трансляции.