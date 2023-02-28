Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал получение Лионелем Месси награды FIFA The Best.

«На сто процентов согласен с выбором. Я бы не сказал, что этот год был его. Его последнее пятнадцатилетие на пару с Роналду. Два футболиста вершили историю эти полтора десятка лет. В этом году Месси выиграл чемпионат мира. Ясно, что не в одиночку. Но он их вытащил. Сначала вывел на сам чемпионат, они ведь могли и не выйти.

Он вообще какое-то время уходил из сборной. Теперь он в 35 лет становится чемпионом мира. Так что выбор ожидаем. В скором времени награду возьмёт Мбаппе. Если бы Франция выиграла, то он бы и в этом году уже взял. Бензема подкосило то, что он не участвовал в чемпионате мира. Он - величайший нападающий. Но подкосило шансы отсутствие на чемпионате мира», - сказал Мостовой.