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​«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 февраля 2023

14 Февраля 2023 • 16:42 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
1 2.90 X 3.45 2 2.40
15.02 22:30

В среду вечером в Английской премьер-лиге пройдёт перенесённый матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Арсенал»

В двух последних турах Премьер-лиги «Арсенал» допускал осечки. Сначала было поражение от «Эвертона» (0:1), а затем – ничья с «Брентфордом» (1:1). В среду команда Микеля Артеты может потерять лидерство. Это произойдёт, если «канониры» проиграют «Манчестер Сити». Понятно, что у «Арсенала» останется игра в запасе, но при таком раскладе лондонцы могут лишиться уверенности, а это важно.

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», напротив, в среду может зарядиться уверенностью. Команда Микеля Артеты рассчитывает обыграть «Арсенал» на «Эмирейтс» и забраться на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги. Впрочем, решить эту задачу «горожанам» будет непросто.

Статистика

- «Манчестер Сити» выиграл 10 последних матчей АПЛ против «Арсенала» - 3:1, 3:0, 2:0, 3:1, 3:0, 3:0, 1:0, 1:0, 5:0, 2:1.

- «Арсенал» не проигрывал в 13 последних домашних матчах АПЛ (11 побед, 2 ничьи).

- «Манчестер Сити» проиграл 2 последних гостевых матч АПЛ. «Горожане» могут проиграть 3 выездных матча чемпионата подряд впервые с 2020 года.

Прогноз

Как нам кажется, команда Хосепа Гвардиолы имеет неплохие шансы забраться на вершину таблицы Премьер-лиги по итогам матча против «Арсенала». Ставим на победу «Манчестер Сити» с форой (0) с коэффициентом 1.77.

Прогноз: Победа Манчестер Сити с форой (0)
1.77 ПОСТАВИТЬ!
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Евро-Футбол.Ру,
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1
X
2
2.74
3.54
2.72
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2.96
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2.90
3.45
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1.78
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Милан
Тоттенхэм
Тотал меньше 2,5
23:00
Рединг
1.70
Ротерхэм
Рединг
Ротерхэм
ТМ(2,5) гола
23:00
ПСЖ
1.74
Бавария
ПСЖ
Бавария
Фора (0) на «Баварию»
23:00
ПСЖ
1.52
Бавария
ПСЖ
Бавария
Тотал больше 2,5
23:00
Арсенал
1.77
Манчестер Сити
Арсенал
Манчестер Сити
Победа Манчестер Сити с форой (0)
22:30
Арсенал
1.77
Манчестер Сити
Арсенал
Манчестер Сити
Победа «Манчестер Сити» с форой 0
22:30
надежный
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Футбол онлайн
14.02.23 в 23:00
Милан Милан
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.65 3.30 2.80
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