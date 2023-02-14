​«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 февраля 2023

В среду вечером в Английской премьер-лиге пройдёт перенесённый матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Арсенал»

В двух последних турах Премьер-лиги «Арсенал» допускал осечки. Сначала было поражение от «Эвертона» (0:1), а затем – ничья с «Брентфордом» (1:1). В среду команда Микеля Артеты может потерять лидерство. Это произойдёт, если «канониры» проиграют «Манчестер Сити». Понятно, что у «Арсенала» останется игра в запасе, но при таком раскладе лондонцы могут лишиться уверенности, а это важно.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», напротив, в среду может зарядиться уверенностью. Команда Микеля Артеты рассчитывает обыграть «Арсенал» на «Эмирейтс» и забраться на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги. Впрочем, решить эту задачу «горожанам» будет непросто.

Статистика

- «Манчестер Сити» выиграл 10 последних матчей АПЛ против «Арсенала» - 3:1, 3:0, 2:0, 3:1, 3:0, 3:0, 1:0, 1:0, 5:0, 2:1.

- «Арсенал» не проигрывал в 13 последних домашних матчах АПЛ (11 побед, 2 ничьи).

- «Манчестер Сити» проиграл 2 последних гостевых матч АПЛ. «Горожане» могут проиграть 3 выездных матча чемпионата подряд впервые с 2020 года.

Прогноз

Как нам кажется, команда Хосепа Гвардиолы имеет неплохие шансы забраться на вершину таблицы Премьер-лиги по итогам матча против «Арсенала». Ставим на победу «Манчестер Сити» с форой (0) с коэффициентом 1.77.