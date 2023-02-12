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Прогнозы и ставки на футбол

​Уткин предсказывает первую осечку «Барселоны» в 2023 году

12 Февраля 2023 • 14:35 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
1 4.60 X 4.00 2 1.72
Через 6 ч. 44 мин.

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на воскресный матч чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной».

«Сейчас «Барселона» имеет результат в чемпионате несколько выше того, на что она наиграла в реальности. Мне представляется, что в серии, за счёт которой «Барселона» оторвалась от «Реала» довольно далеко, не обошлось без везения. Это совершенно нормальный игровой факт. Поэтому мне кажется, что в выездной игре против «Вильярреала» – с соперником сильным – «Барселона» не победит», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА

Напомним, что «Барселона» выиграла все 10 официальных матчей в 2023 календарном году.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Прогноз: 1Х
2.15 ПОСТАВИТЬ!
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Василий Уткин
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1.92
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Победа Манчестер Юнайтед
17:00
Лидс
1.98
Манчестер Юнайтед
Лидс
Манчестер Юнайтед
Победа «Манчестер Юнайтед»
17:00
надежный
Герта
1.57
Боруссия М
Герта
Боруссия М
«Герта» не проиграет (1Х)
17:30
надежный
Герта
1.86
Боруссия М
Герта
Боруссия М
фора (0) на «Боруссию»
17:30
Сельта
1.59
Атлетико М
Сельта
Атлетико М
Тотал меньше 2,5
18:15
Манчестер Сити
1.71
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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