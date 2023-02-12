​Уткин предсказывает первую осечку «Барселоны» в 2023 году

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на воскресный матч чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной».

«Сейчас «Барселона» имеет результат в чемпионате несколько выше того, на что она наиграла в реальности. Мне представляется, что в серии, за счёт которой «Барселона» оторвалась от «Реала» довольно далеко, не обошлось без везения. Это совершенно нормальный игровой факт. Поэтому мне кажется, что в выездной игре против «Вильярреала» – с соперником сильным – «Барселона» не победит», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

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Напомним, что «Барселона» выиграла все 10 официальных матчей в 2023 календарном году.

Матч между «Вильярреалом» и «Барселоной» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.