Людмила, Марта и Присцилла не справились: сборная США переиграла Бразилию в финале Олимпиады

Женские сборные США и Бразилии сыграли в матче за золото Олимпиады. Финал футбольного турнира состоялся 10 августа на стадионе «Парк де Пренс».

Завершаются Олимпийские игры в Париже, всего один полный соревновательный день остался. И пройдёт он без футбольных матчей, потому что Испания и Франция финал мужского турнира провели уже в пятницу (победа «красной фурии»), а США и Бразилия на «Парк де Пренс» сошлись субботним вечером. Финал женского турнира стал последним футбольным матчем на этой Олимпиаде.

И начали девушки без раскачки. Так дорогая русскому сердцу Людмила уже на третьей минуте выскочила на разрезающий пас Йеннифер, в касание пальнув по позиции голкипера. Негер с этой опасностью справилась. Людмила же не успокоилась. Она продолжила активничать слева – в одном из эпизодов влетела в свободную зону и пробила точно под перекладину, но за мгновение до этого попала в офсайд. Гол не засчитали.

Затем уже Адриана врывалась в штрафную площадь, замахивалась на удар, но пробить не смогла – споткнулась, упала. Арбитры проверили повтор и решили на «точку» не указывать. Сборная США взбодрилась этим решением и могла в следующей атаке счёт открывать. Разрезающая передача вскрыла левый фланг, Пуг под небольшим углом вывалилась на голкипера и сильно пробила, но Лорена сделал отменный сейв.

У Бразилии активностью выделялась Людмила, но не хватало ей конкретики в завершении. Летела бразильянка на добивание после выстрела Портильо и сейва Негер, но проткнуть мяч в ворота не сумела. Под стать финалу играли Бразилия и США – довольно равный и напряжённый матч, полный нервов. Именно в умении перебороть нервное напряжение американки и переиграли бразильянок.

Ведь реализовать свой шанс на исходе часа игры смогли именно футболистки из США. Опять всё решил рывок Пуг по флангу, которую своевременной передачей снабдила Альберт. На сей раз Мэллори избежала офсайда, ворвалась в штрафную площадь слева и пробила точно – 0:1. И тут же на поле у бразильянок появилась великая Марта. А с ней Анджелина и Присцилла. Каждое бразильское «имя» прям бальзам на душу российского болельщика. Но это юмор, а в серьёзном противостоянии побеждали американки, который под конец финала ещё больше собрались.

Концовка матча ознаменовалась десятью (!) добавленными минутами и уже банальным навалом от Бразилии. Но момент случился только один: Адриана выиграла верх после навеса и пробила в противоход голкиперу, однако Негер успела переложиться, совершив очередной сейв.

Женская сборная США удержала победный счёт и выиграла золотые медали Олимпиады в Париже. Бразильские футболистки остаются с серебром.