Сёмин рассказал, в чём феномен испанского футбола

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, в чём заключается феномен футбола в Испании.

«Феномен испанского футбола в первую очередь заключается в его популярности в стране. Очень важно, что буквально каждый испанец живёт футболом. Поэтому детские спортивные школы Испании заполнены до отказа», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Сёмин отметил, что каждый родитель в Испании стремится отправить сына в футбольную школу, где футбольное воспитание имеет очень высокий уровень.

Напомним, что этим летом сборная Испании выиграла чемпионат Европы. После этого испанцы выиграли ещё и юношеский Евро, а также футбольный турнир летних Олимпийских игр. Накануне в финале Олимпиады Испания обыграла Францию со счётом 5:3 по итогам 120 минут.