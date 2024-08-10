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Летние Олимпийские игры

Рианчо высказался о секрете успеха испанского футбола

10 Августа 2024 • 13:58 Комментировать

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об успехах испанского футбола. Накануне Испания выиграла футбольный турнир Олимпиады (победа над Францией со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени). Ранее испанцы выиграли Евро-2024 и юношеский чемпионат Европы.

«Успех испанского футбола – это методология работы, основанная на создании собственной модели игры. Эта модель постоянно развивается благодаря обучению тренеров. Думаю, это и есть главная основа успеха!» - цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что на олимпийском футбольном турнире выступают команды в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая сборная может внести в заявочный лист трёх футболистов вне рамой возрастного лимита.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Рауль Рианчо
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